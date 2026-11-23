La exministra de Agricultura entre 2014 y 2018, Isabel García Tejerina junto al senador Bienvenido de Arriba y la diputada, María Jesús Moro junto a miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado del PP por Salamanca. EE.

García Tejerina reivindica en Salamanca una PAC "sin recortes" y proteger al campo frente a las importaciones

La exministra de Agricultura Isabel García Tejerina ha visitado este lunes el Mercado de Ganados de Salamanca (Recinto Ferial de la Diputación) para respaldar a los candidatos del Partido Popular al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

Acompañada por el presidente provincial del partido y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación y secretario del PP a nivel provincial, David Mingo, y otros cargos orgánicos e institucionales —en una jornada que incluye también una visita a la cooperativa Copasa y reuniones con asociaciones ganaderas—.

García Tejerina ha defendido la necesidad de que el campo vuelva a sentir "que hay un Gobierno que les preocupa y mucho todo lo que afecta a su vida".

Durante su intervención ante los medios, la exministra subrayó que "no se puede tener ambición de España si no se tiene ambición para el campo español" y desgranó las principales medidas agrarias del programa de Alberto Núñez Feijóo.

Entre ellas destacó la exigencia de contar con una Política Agraria Común (PAC) con presupuesto propio "y sin recortes", la aplicación de cláusulas espejo para proteger a los productores españoles frente a las importaciones exigiéndoles los mismos requisitos, la mejora de los seguros agrarios y el anticipo de hasta el 70 % de las ayudas de la PAC para facilitar la incorporación de jóvenes al sector.

Asimismo, recordó el compromiso anunciado por Feijóo en Valladolid de suprimir cualquier requisito burocrático que vaya más allá de la normativa básica nacional, apostando por negociar "de la mano" con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas en lugar de "gobernar por decreto".

La gestión o la "soberbia"

Por su parte, Carlos García Carbayo agradeció el respaldo de García Tejerina —de quien recordó su negociación en Bruselas de una PAC de 47.500 millones de euros— y reivindicó el peso estratégico de la agricultura y la ganadería para sostener la industria agroalimentaria, crear empleo y mantener vivos los pueblos de la provincia.

El dirigente popular contrapuso la gestión de la Junta de Castilla y León presidida por Alfonso Fernández Mañueco, citando la ejecución de la PAC, las inversiones en bases ganaderas y las ayudas frente a la sequía o la enfermedad hemorrágica epizoótica, con lo que calificó como "la soberbia de un presidente que gobierna de espaldas a los sectores implicados" y que "no se reúne ni con agricultores ni con ganaderos".

Preguntado por la supuesta pérdida de respeto hacia la profesión agraria denunciada por el sector en los últimos años, Carbayo aseguró que en Salamanca "esa pérdida no se ha producido" y sostuvo que "el Partido Popular es el partido del campo".

La exministra de Agricultura entre 2014 y 2018, Isabel García Tejerina, atiende a los medios de comunicación junto al presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado. EE.

Mientras que García Tejerina atribuyó ese malestar a que los profesionales "añoran otros tiempos en los que verdaderamente para el Gobierno era importante" el sector primario.

Por último, cuestionada sobre si la cartera de Agricultura debería quedar en manos del PP y no de Vox en caso de un eventual pacto tras el 29-N, la exministra evitó pronunciarse al respecto y agradeció que se dé por hecha la victoria popular, advirtiendo no obstante de que "va a haber que luchar mucho".