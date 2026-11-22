Imagen de uno de los festejos del Carnaval de Ciudad Rodrigo. Vicente Ical

El pueblo más bonito de España con el mejor farinato, un castillo del s. XIV y un museo del orinal: aspira a brillar esta Navidad

A unos 80 kilómetros de Salamanca, capital provincial, Ciudad Rodrigo presume de ser uno de los pueblos acreditados por la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, una red de la que forma parte desde 2016.

Son muchos los factores que le hacen ostentar este estatus, pero entre tantos destacan el farinato, en el apartado gastronómico, su castillo del siglo XIV y el conjunto amurallado en forma de estrella que rodea el casco urbano, único de España, o su peculiar Museo del Orinal.

Con la Navidad ya a la vuelta de la esquina y el puente de diciembre como una ocasión ideal para hacer una escapada, la localidad mirobrigense se sitúa como uno de los destinos más propicios para descubrir en estas fechas.

Precisamente, Ciudad Rodrigo trabaja para convertirse en la ganadora de la iluminación de Ferrero Rocher, un concurso con el que buscan ensalzar la belleza patrimonial que atesora el municipio y con el que quieren brillar en oro esta Navidad.

Por cantidad y por calidad, los atractivos turísticos de Ciudad Rodrigo ofrecen una amplia variedad de recursos para descubrir. Desde la Catedral de Santa María a la Iglesia del Sagrario, pasando por su Plaza Mayor o por la Casa de los Velasco.

También está el Palacio de los Águila, construido entre el siglo XVI y XVII, el Seminario de San Cayetano, el Convento de las Franciscas Descalzas o la Iglesia de San Pedro y San Isidro.

Ciudad Rodrigo rezuma historia, tradición y patrimonio por los cuatro costados. Su Carnaval del Toro es su fiesta más emblemática, conocida en prácticamente toda España.

Castillo y muralla estrellada

El legado medieval es uno de los principales baluartes de Ciudad Rodrigo. Entre ellos destaca el Castillo de Enrique II de Trastámara, construido en el siglo XIV y situado en el punto más alto de la muralla, que rodea el casco urbano dibujando sobre el terreno una especie de estrella perfectamente identificable desde las alturas.

De esta construcción destaca la torre del homenaje, que se compone por dos cuerpos cúbicos, siendo más pequeño y moderno el superior. Durante un tiempo fue museo y hotel, en 1931 fue reconvertido en Parador Nacional, por lo que se le considera uno de los más antiguos del país.

La otra obra arquitectónica, y quizás más identificativa, por la que es reconocida Ciudad Rodrigo es su muralla. Construida por orden de Fernando II de León, cuenta con dos importantes fases de construcción.

Al finalizar la Guerra de Sucesión, a comienzos del siglo XVIII, el complejo fue actualizado para adaptarlo a la nueva artillería. De esta manera, se rebajó la altura, quitaron las almenas y merlones y se crearon las cañoneras.

Paralelamente, se construyeron los fosos, garitas, baluartes y revellines, dando lugar a la reconocida forma estrellada de la muralla de Ciudad Rodrigo.

Museo del Orinal

Una de las peculiaridades más llamativas de Ciudad Rodrigo es el Museo del Orinal. Un proyecto que reúne cerca de 1.350 piezas de este utensilio de uso doméstico de 29 nacionalidades diferentes.

Aquí, podrán descubrirse orinales de distintos estilos, modelos y diseños. El más antiguo es del siglo II d.C. de origen romano. El museo nació a raíz de la colección de José María del Arco Ortiz, quien reunió piezas por todo el mundo recorriendo anticuarios, hospitales o mercadillos ambulantes.

A través de este utensilio, el museo muestra la evolución y el uso del mismo a través de la historia. Abrió sus puertas en 2006 y aquí se puede descubrir cómo el orinal se ha ido adaptando a las distintas modas y épocas, niveles socioeconómicos de la población, posición social, rangos y exigencias particulares.

Por ejemplo, los 'Dompedros' son un ejemplo del estatus socioeconómico dentro del mundo del orinal. Estos eran muebles de madera noble y algunos presentan marquetería incrustada o pan de oro, con orinales escondidos en su interior.

Ya fuera con apariencia de aparadores, sillones, sillas o butacas, llenaban y adornaban las casas nobles, castillos y palacios. Las piezas que aquí se exponen están realizadas con distintos materiales como cerámica, barro, latón, porcelana, cristal, hierro o aluminio.

El Museo del Orinal de Ciudad Rodrigo es considerado uno de los 10 museos más curiosos del mundo y cuenta con un récord Guinness por ser una de las exposiciones más singulares del planeta.

Farinato

A nivel gastronómico, Ciudad Rodrigo es reconocido por el farinato, un embutido elaborado a base de manteca o grasa de cerdo, harina, pan, pimentón, cebolla, ajo, sal, anises y aguardiente.

Con forma de herradura, desde 2007 cuenta con la marca de garantía Farinato de Ciudad Rodrigo. Es cocinado a fuego lento en la sartén, ya sea deshecho o en rodajas, y siempre va acompañado de huevos fritos.