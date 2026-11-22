Mañueco arropa al PP de Salamanca en el último domingo de campaña y acude a la Marcha contra el Cáncer

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, arropó hoy, último domingo de campaña a los candidatos del PP de Salamanca al Congreso de los Diputados y al Senado. El mandatario ‘popular’ autonómico compartió un rato con la ciudadanía en la plaza del Liceo, donde está emplazada la carpa electoral de la capital salmantina.

Entre los cargos del PP de Salamanca, Fernández Mañueco estuvo acompañado por Carmen Seguín, cabeza de lista a la Cámara Baja, y Bienvenido de Arriba, candidato número uno a la Cámara Alta.

También estuvo presente el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, todos ellos llegados de participar en la marcha contra el cáncer, según informa Ical.

Los tres compartieron ayer un acto electoral con Fernández Mañueco en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ en el que difundieron los mensajes electorales del PP de cara a los comicios del próximo domingo, 29 de noviembre, en lo que su líder opta al gobierno de la nación.

Marcha

Las nubes de esta encapotada mañana dominical en Salamanca no empañaron las ganas de la ciudadanía de participar en XII Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), por una buena causa.

En este caso como lo es favorecer la investigación de una de las enfermedades más prevalentes y con mayor mortalidad en el mundo y mejorar la calidad de vida de los afectados y sus familias.

Desde el Arrabal, en la zona trastormesina, y con destino a la Plaza Mayor, más de 11.000 salmantinos tiñeron de verde las principales arterias de la capital del Tormes, río que, por cierto, atravesaron sobre el puente Enrique Estevan, regalando una vez más una de las más bellas estampas de esta cita anual que cumple su décimo quinta edición.

Según datos de la propia AECC, en la provincia de Salamanca, 2.468 personas fueron diagnosticadas de cáncer durante 2025.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre el 30 y el 50 por ciento de las defunciones por cáncer podrían prevenirse mediante medidas dirigidas a evitar o modificar los principales factores de riesgo.