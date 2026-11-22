El Ayuntamiento de Salamanca, premiado por ser un referente por su apoyo al empleo inclusivo

El Ayuntamiento de Salamanca ha sido reconocido por la Asociación para el Fomento en Castilla y León de las Empresas de Inserción (Feclei) por su compromiso con el empleo inclusivo.

La entidad ha destacado el apoyo municipal a estas empresas a través de los contratos reservados, una herramienta que facilita el acceso al mercado laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

El reconocimiento se enmarca en el 25 aniversario de Feclei, que sitúa a Salamanca como un referente en Castilla y León por su contribución a la creación de oportunidades laborales y al desarrollo de una sociedad más inclusiva.

Actualmente, el Consistorio mantiene diferentes contratos con empresas de inserción que prestan servicios municipales.

Entre ellos figuran la comida a domicilio, la limpieza y desinfección de edificios públicos, la gestión de cafeterías municipales, el cuidado de parques, áreas infantiles y aparatos biosaludables, el mantenimiento de zonas verdes y el control de plagas.

A esta colaboración se suman los centros especiales de empleo (CEE) y las cooperativas de economía social, que participan en la gestión y conservación de los huertos urbanos, el mantenimiento de jardines municipales y la recogida de ropa, textiles y calzado.

Además del impacto laboral, este modelo de contratación también genera un retorno económico y social.

Según un estudio de Feclei, las administraciones públicas recuperan 1,74 euros en valor social por cada euro destinado a las empresas de inserción.