El Ayuntamiento de Salamanca, premiado por ser un referente por su apoyo al empleo inclusivo
Feclei reconoce al Consistorio por su apuesta por los contratos reservados, que facilitan la inserción laboral.
Más información: Cuando tener discapacidad no frena tus sueños: Salamanca renueva su pacto por el empleo inclusivo
El Ayuntamiento de Salamanca ha sido reconocido por la Asociación para el Fomento en Castilla y León de las Empresas de Inserción (Feclei) por su compromiso con el empleo inclusivo.
La entidad ha destacado el apoyo municipal a estas empresas a través de los contratos reservados, una herramienta que facilita el acceso al mercado laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
El reconocimiento se enmarca en el 25 aniversario de Feclei, que sitúa a Salamanca como un referente en Castilla y León por su contribución a la creación de oportunidades laborales y al desarrollo de una sociedad más inclusiva.
Actualmente, el Consistorio mantiene diferentes contratos con empresas de inserción que prestan servicios municipales.
Entre ellos figuran la comida a domicilio, la limpieza y desinfección de edificios públicos, la gestión de cafeterías municipales, el cuidado de parques, áreas infantiles y aparatos biosaludables, el mantenimiento de zonas verdes y el control de plagas.
A esta colaboración se suman los centros especiales de empleo (CEE) y las cooperativas de economía social, que participan en la gestión y conservación de los huertos urbanos, el mantenimiento de jardines municipales y la recogida de ropa, textiles y calzado.
Además del impacto laboral, este modelo de contratación también genera un retorno económico y social.
Según un estudio de Feclei, las administraciones públicas recuperan 1,74 euros en valor social por cada euro destinado a las empresas de inserción.