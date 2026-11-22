Agresión en la noche de Salamanca: un hombre de 45 años, hospitalizado tras un botellazo en la cabeza

Un hombre tuvo hoy que ser hospitalizado tras resultar herido de madrugada al sufrir un botellazo en la cabeza, sobre las 4.45 horas, en la céntrica plaza del Mercado, en Salamanca capital.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, así como miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que investigan la agresión, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Por su parte, Emergencias Sanitarias de Sacyl movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido, un hombre de unos 45 años, que, finalmente, tuvo que ser trasladado de urgencia al Complejo Asistencial de Salamanca.