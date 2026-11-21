El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asiste al acto del partido Popular en Salamanca Jesús Formigo ICAL

Mañueco ya habla de “expresidente Sánchez” y moviliza al PP para lograr el tercer escaño por Salamanca

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado este sábado a los populares salmantinos a intensificar la movilización en los últimos días de campaña para conseguir que María del Pilar Sánchez obtenga el tercer escaño del PP por Salamanca en el Congreso de los Diputados.

“A la que tenemos que conseguir el escaño entre todos”, ha señalado durante un acto celebrado en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro'.

En el que también han participado el presidente provincial del partido, Carlos García Carbayo; la cabeza de lista al Congreso, Carmen Seguín, y el candidato al Senado, Bienvenido de Arriba.

Mañueco ha centrado buena parte de su intervención en cargar contra Pedro Sánchez, al que ha llegado a referirse como “el expresidente Sánchez”, dando prácticamente por hecho el cambio de Gobierno que los populares buscan el próximo 29 de noviembre.

El dirigente autonómico ha calificado el debate electoral del pasado jueves como una “victoria contundente” de Alberto Núñez Feijóo y una “derrota sin paliativos” del presidente del Gobierno, al que ha acusado de estar “ausente y mal como su gestión”.

“Feijóo transmitió proyecto y liderazgo”, ha defendido Mañueco, que considera que el líder nacional del PP es el único preparado para asumir la Presidencia del Gobierno.

En este sentido, ha insistido en que España necesita un cambio político y ha pedido a los asistentes que no den por ganadas las elecciones.

“No hay nada ganado, no hemos llegado a la meta, aquí no se baja el ritmo y mucho menos nos paramos”, ha advertido.

El tercer escaño

El presidente autonómico ha dedicado una parte destacada de su discurso a la situación electoral de Salamanca y a la necesidad de que el partido consiga todos los votos posibles para que Pilar Sánchez, situada en el tercer puesto de la candidatura popular al Congreso, pueda convertirse en diputada nacional.

El llamamiento tiene especial relevancia en una provincia que reparte cuatro representantes en la Cámara Baja.

El PP obtuvo tres diputados en las elecciones de 2023, pero las proyecciones actuales sitúan a los populares en dos escaños, por detrás de los cuales quedaría precisamente el puesto que ocupa Pilar Sánchez.

El partido necesita, por tanto, dar un paso más para recuperar esa tercera representación.

“Lo complicado es lo que más nos gusta al Partido Popular de Salamanca”, ha señalado Mañueco, que ha reclamado un esfuerzo adicional a los afiliados, militantes, alcaldes, concejales e interventores.

“Vuestro trabajo va a marcar la diferencia en estas elecciones en Salamanca”, ha insistido.

Para conseguirlo, ha pedido a los asistentes que trasladen el mensaje del PP a sus entornos más cercanos y que busquen el apoyo de familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos.

“Necesitamos todos los votos posibles para el Partido Popular”, ha repetido, fijando el 29 de noviembre como la fecha en la que los populares esperan materializar el cambio político.

Abandono de Salamanca

Mañueco también ha aprovechado su intervención para denunciar lo que considera ocho años de abandono de Salamanca por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Entre los asuntos que ha puesto sobre la mesa figuran la falta de avances en el ferrocarril de la Ruta de la Plata, la electrificación ferroviaria hasta Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro y las frecuencias de trenes que reclama la provincia.

“En Salamanca conocemos bien su agravio, su abandono, su sectarismo”, ha asegurado. El presidente del PP autonómico ha llegado a afirmar que el actual Ejecutivo ha sido “el peor gobierno que ha tenido Salamanca y que ha tenido Castilla y León”.

Frente a esta situación, ha defendido que la respuesta debe llegar en las urnas, con un respaldo al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo.

“Tenemos muchas ganas de dar a Sánchez un baño democrático, de echar a Sánchez de la Moncloa”, ha manifestado.

Feijóo como alternativa

Durante su intervención, Mañueco ha presentado al líder nacional del PP como una alternativa basada en la gestión y en la capacidad de ofrecer soluciones a los problemas cotidianos.

Ha mencionado las dificultades del sistema ferroviario, la protección a las víctimas de violencia machista, el acceso de los jóvenes a la vivienda, la situación de agricultores y ganaderos y el aumento del coste de la cesta de la compra y de la electricidad.

En todos estos ámbitos, ha contrapuesto el modelo del Partido Popular al del Gobierno socialista.

“Lo necesario son soluciones y no las explicaciones de por qué no funcionan las cosas. Necesitamos más gestión y menos excusa”, ha defendido.

El dirigente autonómico ha querido, además, vincular la cita del 29 de noviembre con las próximas elecciones municipales de mayo, al considerar que esta campaña debe servir también para reforzar la estructura del PP en los ayuntamientos de la provincia.

“El único resultado que vale es el resultado una vez que se abren las urnas y se cuentan los votos”, ha concluido, antes de insistir en su objetivo: lograr la victoria de Feijóo y que Pilar Sánchez consiga el tercer diputado popular por Salamanca.