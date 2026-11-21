Imagen del ayuntamiento donde se encuentra ubicado el bar. Cedida

Un incendio en la chimenea de un bar en el Ayuntamiento de un pueblo de Salamanca obliga a desalojar el establecimiento

Un fuego declarado a las 21.25 horas en la chimenea de un bar situado en la Plaza Mayor de Palacios del Arzobispo, en el mismo ayuntamiento, obligó a desalojar el establecimiento en la noche de este viernes.

El incidente se saldó sin heridos.

La alerta recibida a través de una llamada telefónica avisaba de un incendio en la chimenea del local, ubicado en el municipio salmantino.

Tras recibir el aviso, se activó a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que movilizaron efectivos de los parques de Ledesma y Vitigudino para intervenir en el suceso.

Los ocupantes del bar fueron desalojados como medida preventiva, sin que se registraran daños personales.

Palacios del Arzobispo es un municipio perteneciente a la comarca de Tierra de Ledesma, cuenta con 141 habitantes, según los datos del INE de 2025.