La Torre de los Anaya acoge hasta el 10 de enero el VII Salón del Libro Infantil y Juvenil..jpg Cedida

La cita ideal del libro infantil y juvenil hasta el 10 de enero: talleres, conciertos y 400 novedades editoriales

Salamanca vuelve a acercar la literatura a los más jóvenes con una nueva edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil, que este año pone el foco en las diferentes formas de amor.

Bajo el lema ‘Viva el amor libro’, la cita propone descubrir historias que van más allá del romance y hablan de amistad, familia, cuidados y solidaridad.

El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha inaugurado este viernes la séptima edición del Salón, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la asociación LASAL (Salamanca Animación a la Lectura).

La programación se desarrollará hasta el 10 de enero en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de acercar los libros a escolares, familias y público en general.

La iniciativa busca fomentar la lectura y llevar la literatura infantil y juvenil a distintos rincones de Salamanca. Para ello, reúne a centros educativos, bibliotecas, librerías, editoriales, autores, ilustradores y colectivos culturales en torno a una exposición y un amplio programa de actividades.

El tema elegido para esta edición reivindica el amor en sus múltiples expresiones, desde el abrazo que reconforta hasta la amistad que acompaña en los momentos difíciles o el vínculo entre hermanos.

La literatura infantil y juvenil ofrece cada vez más historias que reflejan estas relaciones desde la alegría, el respeto y la sinceridad.

Talleres, música y encuentros

El programa incluye encuentros con autores e ilustradores, conferencias, talleres, cuentacuentos y un concurso dirigido a escolares.

Entre las propuestas figuran ‘Libros a escena’, que utiliza el cuento, el teatro, la poesía, la magia y la ilustración para acercar la lectura a los participantes, así como ‘Las doce uvas literarias’ y el juego cooperativo ‘La tribu de la amistad: juntos podemos’.

También se celebrará ‘La CelesTUITna’, un intercambio de cartas entre jóvenes salmantinos y estudiantes de otros puntos de España.

La música tendrá igualmente un papel destacado. Chloé Bird protagonizará el concierto inaugural con ‘Niños raros y otros seres extraordinarios’, mientras que la clausura llegará con ‘All you need is love. Había una vez The Beatles’, interpretado por Ana Tititiricuento y Javier Polo.

Las actividades se repartirán entre la Torre de los Anaya, las siete bibliotecas municipales, la Biblioteca de la Casa de las Conchas y la Universidad Pontificia.

400 novedades editoriales

La Torre de los Anaya acogerá hasta el 10 de enero la exposición temática del Salón, elaborada por Juanvi Sánchez y Pedro Vez.

La muestra contará con una selección bibliográfica sobre el amor y un espacio dedicado a las novedades editoriales, con alrededor de 400 títulos.

La exposición está pensada tanto para el público general como para los centros escolares de Primaria y Secundaria.

Además, incorpora medidas de accesibilidad para facilitar la visita a personas con discapacidad visual y auditiva.

Los carteles estarán traducidos al braille y se habilitarán dos jornadas de visitas para personas con dificultades auditivas.

El equipo de LASAL ha completado la programación con una guía de lectura elaborada por Elisa Yuste y Óscar Martín, que recoge recomendaciones de títulos y propuestas para fomentar la animación lectora.