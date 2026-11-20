El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha participado en la reapertura de la Sala Francisco de Vitoria en la sede de la ONU. USAL

La USAL revive el espíritu de la Escuela de Salamanca en la reapertura de la Sala Francisco de Vitoria en la ONU

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, ha sido testigo este viernes de la reapertura de la Sala Francisco de Vitoria en la sede europea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, donde se han reivindicado los valores que se extrajeron de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI.

El acto ha estado organizado por la Representación Permanente de España, en colaboración con la USAL y la Oficina de la ONU en Ginebra, y ha devuelto a la vida una sala, ofrecida por España en 1936 a la ONU, en la que se reúne la Conferencia de Desarme, el único foro multilateral en el que se negocian acuerdos de control de armamentos.

El espacio, a su vez, ha servido para rendir homenaje a los 500 años de la Escuela de Salamanca, en una fecha que marca el medio milenio transcurrido desde que Vitoria, fundador de esta escuela de pensamiento, asumiera la cátedra de teología en esa casa de estudios que se fundó en 1218.

"Renovamos una exigencia: que el encuentro entre las naciones encuentre amparo en el derecho. Que cada voz pueda ser escuchada y cada dignidad respetada", ha sostenido Corchado en alusión al acto de reapertura de la sala.

En el evento han estado presentes delegaciones diplomáticas y altos representantes de la ONU, entre los que destaca el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, y la enviada de la organización para asuntos de desarme, Izumi Nakamitsu.

El rector de la USAL ha recordado que Vitoria fue quien planteó enseñanzas que siguen vigentes 500 años después, como que la guerra ha de estar sometida a la razón y al derecho, o que nunca debe justificarse por la expansión territorial.

Durante su intervención, también ha defendido la idea de que el derecho internacional necesita instituciones que puedan hacerlo respetar, así como Estados dispuestos a cumplir sus obligaciones, incluso en el momento en que resultan incómodas.

Corchado ha subrayado que las universidades tienen la responsabilidad de aportar conocimiento y argumentos que ayuden a tomar decisiones ante los desafíos, entre los que ha destacado la inteligencia artificial, para que se desarrolle bajo una gobernanza que asegure una supervisión humana y la protección de los derechos.

"Ninguna máquina debe decidir sobre la vida o la muerte de una persona", ha defendido ante una sede de la ONU en la que se está negociando, justo ahora, la posibilidad de elaborar un acuerdo internacional para regular las armas autónomas letales.