El presidente del Senado y el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo en la Plaza del Concilio de Trento. Susana Martín. ICAL.

Pedro Rollán asegura que nunca vio un cara a cara "tan desigual" y pide no relajarse: "Hasta el rabo todo es toro"

El presidente del Senado y cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Madrid, Pedro Rollán, ha visitado este viernes Salamanca para respaldar a los candidatos populares al Congreso y a la Cámara Alta por la provincia a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Acompañado por el presidente provincial del partido y alcalde de la capital charra, Carlos García Carbayo, Rollán compareció junto a la estatua de Francisco de Vitoria, frente al convento de los Dominicos, en el marco del V Centenario de la Escuela de Salamanca, desde donde hizo balance del debate cara a cara celebrado anoche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y defendió la necesidad de impulsar una "regeneración institucional".

Durante su intervención, el dirigente popular calificó el duelo televisivo como el debate "más desigual" que recuerda, sosteniendo que el presidente del Gobierno fue incapaz de defender su gestión tras ocho años en La Moncloa.

Frente a ello, Rollán contrapuso el perfil "propositivo" y de control ejercido por Feijóo, aunque pidió prudencia pese a las encuestas favorables al PP:

"Estamos en Castilla y León, estamos en Salamanca, yo soy prudente y estando en esta tierra tengo que decir que hasta el rabo todo es toro", advirtió, llamando a no bajar la guardia y destacando que las candidaturas populares integran a más de 240 alcaldes y alcaldesas como garantía de "política de cercanía".

El tren y la vivienda

Por su parte, Carlos García Carbayo denunció que las iniciativas defendidas en el Senado por los representantes salmantinos del PP —Bienvenido de Arriba, Gonzalo Robles y Esther del Brío— para obtener beneficios fiscales y respaldo económico del Ministerio de Economía para el V Centenario de la Escuela de Salamanca han chocado siempre con "el no por el no" del Ejecutivo central.

El alcalde reprochó además que se impidiera a un senador socialista salmantino registrar propuestas en esa línea y repasó otras demandas pendientes para la provincia, como la reapertura del tren Ruta de la Plata, el impulso al Corredor Atlántico y el aumento de potencia eléctrica necesaria para nuevas promociones de vivienda y el desarrollo industrial vinculado al puerto seco.

"Salamanca necesita apoyo, necesita financiación, necesita cariño. Justo ninguna de las tres cosas la hemos obtenido de Pedro Sánchez", afirmó Carbayo, confiando en que tras el 29-N llegue a La Moncloa un presidente que "mire con cariño a Salamanca".

El presidente del Senado, Pedro Rollán, acompañado del presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo y otros miembros de la candidatura del PP al Congreso y al Senado. Susana Martín. ICAL.

En esa misma línea, Rollán sostuvo que Sánchez no puede formar parte de la solución ferroviaria de Salamanca tras ocho años sin recuperar las frecuencias previas ni completar la electrificación hasta la frontera portuguesa, y le reprochó no haber asumido responsabilidades por los problemas de la red ni haber acompañado a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

En materia de vivienda, recordó que Salamanca es una de las principales ciudades universitarias de Europa y defendió el plan del PP para promover al menos un millón de viviendas, agilizar licencias mediante declaración responsable y aplicar una deducción progresiva en el IRPF para jóvenes —del 100 % el primer año, 75 % el segundo, 50 % el tercero y 25 % el cuarto—, frente a las 504 viviendas entregadas por el Gobierno de las 184.000 anunciadas.

Los primeros cien días

Finalmente, el presidente del Senado expresó su "enorme bochorno" por las declaraciones de Carles Puigdemont sobre las negociaciones de la amnistía y detalló las medidas de regeneración incluidas en el programa electoral del PP, entre las que citó despolitizar órganos como el Tribunal Constitucional, garantizar la independencia de las empresas públicas y reforzar los contrapesos al Ejecutivo.

Asimismo, pidió una mayoría amplia en el Senado para que funcione como "correa de transmisión" con el Congreso y anunció que, si Feijóo obtiene la confianza de las urnas el 29 de noviembre, en los primeros cien días de mandato se aprobarán unos Presupuestos Generales del Estado —pendientes desde diciembre de 2022— y se revisará el paquete legislativo de la última etapa.