Carbayo destaca el impulso municipal para fomentar la participación de los niños en el diseño de Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado este viernes el impulso municipal para garantizar los derechos de la infancia y fomentar su participación en el diseño de la ciudad.

Así lo ha trasladado en el Teatro Unicaja, donde el Ayuntamiento de Salamanca ha conmemorado el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con un espectáculo de la Escuela de Circo de Santiago Uno, donde han asistido cerca de 350 escolares y docentes de tercero a sexto de Educación Primaria y Educación Especial de centros participantes del certamen de dibujo 'Los Derechos de la Infancia'.

Justo antes del acto, el primer edil hizo entrega de un diploma acreditativo a 10 estudiantes en representación de su colegio: Buenos Aires, Antonio Machado, El Camino, Campo Charro, La Cañada, Nuestra Señora de la Asunción, Montessori, La Milagrosa, San Juan Bosco y Reina Sofía.

El regidor ha recordado que Salamanca posee desde el año 2016 el distintivo Ciudad Amiga de la Infancia que concede Unicef y que reconoce a los municipios comprometidos en la promoción e implementación de políticas municipales en favor de los derechos de los menores, promocionando su participación en los temas que les afectan.

Carbayo ha querido, durante su intervención, reafirmar el compromiso municipal con la infancia, en especial con aquellos niños y niñas en situación de desprotección y riesgo de exclusión social.

En este sentido, ha destacado los servicios municipales especializados en apoyo a la familia y de información y formación a personas que desempeñan funciones paternales y maternales.

En este sentido, ha explicado que a todos ellos se les facilita la conciliación familiar y laboral y ha subrayado la colaboración del Ayuntamiento con asociaciones de Salamanca para favorecer la protección de los menores y prevenir el acoso escolar.

En este punto, Carbayo ha avanzado que todas estas cuestiones tendrán continuidad en el IV Plan Municipal de Familia, Infancia y Adolescencia, ya en fase final antes de su próxima aprobación.

Certamen de dibujo

Los bocetos de los centros escolares participantes en el concurso de dibujo estarán expuestos en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez El Charro hasta el 30 de noviembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La jornada de este viernes culminará con la iluminación de la fuente de la Puerta de Zamora de color azul. Además, en los paneles luminosos de la ciudad se difunden mensajes de sensibilización relativos al Día Internacional de los Derechos de la Infancia.

A mayores, durante esta semana el Ayuntamiento de Salamanca ha impulsado distintas actividades en las ludotecas municipales, dirigidas principalmente a promover su desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social, favoreciendo actitudes solidarias y de aceptación de la diferencia, fomentando la educación en los valores de la coeducación, los derechos humanos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.