La número uno al Congreso del PP por Salamanca, Carmen Seguín, acompañada por otros candidatos al Congreso y al Senado; el presidente provincial del partido, Carlos García Carbayo, y jóvenes de Nuevas Generaciones de distintos puntos de España. EE.

La número uno al Congreso por la provincia de Salamanca, Carmen Seguín, ha defendido este jueves en la Plaza de Bolonia del Campus Miguel de Unamuno las propuestas educativas y universitarias del Partido Popular de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durante un acto de presentación de la caravana electoral del partido, en el que estuvo acompañada por otros candidatos al Congreso y al Senado, como Pilar Sánchez García, Marcos Iglesias y Bienvenido de Arriba.

Además del presidente provincial del partido y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y jóvenes de Nuevas Generaciones procedentes de distintos puntos de España.

En su intervención, Seguín reivindicó el papel de la Universidad de Salamanca (USAL) como "seña de identidad" y "uno de los motores económicos estratégicos" de la provincia, subrayando que la institución atrae talento y genera oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la ciudad.

La candidata popular criticó la aprobación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) al considerar que se sacó adelante sin consenso y que está provocando "efectos perniciosos" en la contratación del profesorado y la financiación universitaria.

Frente a ello, desgranó las medidas incluidas en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, entre las que destacó la implantación de una prueba de acceso universitaria única para garantizar la igualdad de oportunidades con independencia del territorio, el reconocimiento por ley del derecho a acceder a una beca cuando sea necesario —sin que el talento quede limitado por la renta familiar— y la libertad de los estudiantes para elegir universidad.

Asimismo, apuntó al apoyo fiscal para la innovación y la investigación, junto a la cesión de suelo mediante la coordinación entre administraciones para vincular centros académicos, investigación y creación de empresas, citando como ejemplo el proyecto del Distrito Tecnológico impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la USAL.

El olvido a Salamanca

Durante su comparecencia, Seguín contrapuso las políticas del Ejecutivo central con la gestión de la Junta de Castilla y León presidida por Alfonso Fernández Mañueco, señalando que el presupuesto destinado a la Universidad de Salamanca ha aumentado un 35% desde 2019.

Además, recordó que el proyecto de presupuestos autonómicos en tramitación contempla 584 millones de euros para educación universitaria y un plan extraordinario de inversiones de 43 millones de euros, medidas que se suman a la gratuidad de la primera matrícula universitaria para quienes elijan estudiar en la comunidad y al impulso de la futura Facultad de Veterinaria en Salamanca.

Por otro lado, la cabeza de lista al Congreso reprochó al Gobierno de España lo que calificó como reiterados "desprecios" hacia Salamanca, denunciando que se haya dejado fuera de las exenciones fiscales al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

En la misma línea, lamentó que la ciudad quedara excluida del reparto de fondos europeos para la industria del español y de la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, llamando a los votantes a abrir "una nueva etapa" el próximo 29 de noviembre con una política universitaria "seria y eficaz".