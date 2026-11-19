Más luz, más belenes y un show tridimensional en la Casa de las Conchas: Salamanca ya tiene fecha para encender su Navidad

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este jueves en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento la programación de 'Salamanca es Navidad', un proyecto que cumple cuatro años con el reto de convertir la ciudad durante un mes y medio en un gran parque navideño al aire libre y afianzarla entre los principales destinos turísticos y comerciales de España y Europa.

La inauguración oficial será el jueves 26 de noviembre a las 18:30 horas en la Plaza Mayor —en vísperas del Black Friday, tal y como habían pedido los comerciantes—, durante un acto renovado en el que la Banda Municipal de Música actuará junto a los coros de la Escuela Municipal de Música y Danza y el coro Ciudad de Salamanca antes de que los niños de Tifano pulsen el botón del encendido.

A esa misma hora abrirán los espacios de luz y sonido repartidos por el centro histórico. Entre las principales novedades figura un videomapping sobre la fachada del Ayuntamiento protagonizado por la Rana de la Universidad, que propondrá un viaje por los sentimientos y la cultura salmantina.

También se estrena este año la fachada de la Casa de las Conchas, que pasará a ser un cielo nocturno en tres dimensiones donde conchas y estrellas cobrarán vida al ritmo de una coreografía de luz.

Estos dos puntos se suman al Huerto de Calixto y Melibea —que volverá a ser el Jardín de los Deseos y de las Estrellas—, los Jardines de Santo Domingo convertidos en un taller de Navidad, la Plaza de los Leones como jardín encantado, la Aldea Mágica de Belén en la Plaza de los Bandos y el tradicional Mercado Navideño en la Plaza de Anaya.

Carbayo ha definido 'Salamanca es Navidad' como "un modelo innovador que consiste en transformar Salamanca durante un mes y medio en un parque navideño al aire libre" y ha remarcado que "tiene un gran impacto en sectores esenciales para nuestra economía local, el comercio y la hostelería"

En total, la iluminación llegará a más de un centenar de calles de distintos barrios con más de un millar de adornos, encabezados por el gran árbol de 23 metros de la Plaza Mayor y un cielo de estalactitas de microleds cálidos en sus cuatro soportales y en la calle Vicente Ferrer, además de figuras singulares como la carroza de Cenicienta en el Parque de Colón, un tren luminoso en la Plaza de Barcelona o una bola transitable en La Zurguén.

Belenes, música y cabalgatas

La ruta de belenes amplía este año su oferta con un nacimiento de siete metros de altura en el Patio Chico, el tradicional montaje de la Real Cofradía del Cristo Yacente en la Torre de los Anaya —donde también se exhibirá una ciudad navideña—, nacimientos de los cinco continentes en la Fonda Veracruz y un belén napolitano en el Palacio de Garcigrande.

En el apartado musical, la Plaza Mayor acogerá la segunda edición del ciclo Sonidos Navideños con 14 conciertos a capela, zambombas flamencas, villancicos y folclore charro, que se completarán con el ciclo de Navidad polifónica en la Catedral Vieja y el Auditorio de San Blas entre el 11 y el 20 de diciembre, además de las actuaciones previstas en el Palacio de Congresos, el Teatro Liceo y el CAEM.

El calendario navideño incluye varias citas pensadas para los niños y las familias, como la 'Cabalgaza' de Papá Noel el domingo 20 de diciembre a las 18:30 horas —organizada por la empresa láctea Gaza—, las Campanadas Infantiles el 31 de diciembre a las doce del mediodía en la Plaza Mayor en colaboración con Salamanca Vive, la visita del Cartero Real el 2 de enero y la recepción y Cabalgata de Reyes el 5 de enero.

El primer edil ha bromeado incluso con la llegada del Cartero Real el 2 de enero para recordar a los niños que envíen sus deseos a los Reyes Magos: "Como será el cartero real el que lo advierta a los niños, yo se lo voy a advertir a los mayores aquí presentes y demás. Por favor, ojito con la carta, que nos arriesgamos"

A estas propuestas se suman más de 1.300 plazas para facilitar la conciliación familiar a través de Concilia Navidad, la Casa de los Cuentos y los campamentos de Salamanca Tech.

Además de actividades específicas para mayores y jóvenes, propuestas patrimoniales en las torres de la Catedral y la iglesia de San Miguel, y pruebas deportivas como la San Silvestre Universitaria (28 de noviembre), la primera Carrera de Papá Noel y la Carrera del Pavo (20 de diciembre) o la Vuelta Popular San Silvestre Salmantina (27 de diciembre).

Por último, Carbayo ha agradecido la implicación del tejido económico local —destacando la retirada de terrazas en la calle La Rúa a partir de las 17:00 horas para facilitar el tránsito peatonal— y ha detallado la campaña comercial 'Salamanca Brilla', que incluye flashmobs itinerantes.

Además de música en los tres mercados municipales el 31 de diciembre, sorteos, flores de Pascua y un punto de empaquetado con papel de regalo propio de la ciudad, además de una campaña promocional en YouTube dirigida al mercado portugués bajo el lema 'Salamanca linda'.