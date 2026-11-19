María Ángeles Peláez-Vico y Óscar Lorenzo, del Instituto de Investigación en Agrobiotecnología (CIALE), la Unidad de Excelencia AGRIENVIRONMENT y el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la USAL. Álvaro Ballesteros Villarino. Comunicación USAL.

Investigadores de la Universidad de Salamanca descubren que las plantas se comunican entre sí

Un equipo científico internacional con participación destacada de la Universidad de Salamanca (USAL) ha dado un paso clave para comprender cómo las plantas, pese a carecer de sistema nervioso, coordinan respuestas de defensa en todo su organismo en cuestión de segundos o minutos cuando una hoja o una raíz detectan un peligro.

El trabajo, publicado en la revista científica 'Current Opinion in Plant Biology', propone por primera vez integrar en una red de comunicación unificada los distintos canales que hasta ahora se estudiaban por separado —señales eléctricas, picos de calcio, hormonas y especies reactivas de oxígeno (ROS)—, planteando que la denominada 'onda de ROS' funciona como una alarma general cuyo significado concreto depende de cómo se combina con otras señales físicas y químicas.

La investigación lleva la firma de María Ángeles Peláez-Vico —autora de correspondencia— y Óscar Lorenzo, investigadores del Instituto de Investigación en Agrobiotecnología (Ciale), la Unidad de Excelencia 'Agrienvironment' y el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la USAL, en colaboración con un equipo liderado por la Universidad de Missouri.

Según explican los autores, esa onda de especies reactivas de oxígeno consiste en un pulso autocatalítico de moléculas como el peróxido de hidrógeno que viaja de célula a célula por el tejido vegetal.

"Podemos imaginar la 'onda de ROS' como una señal de alarma general. Por sí sola, probablemente no indica exactamente qué está ocurriendo. Proponemos que su combinación con otras señales le permite a la planta generar una respuesta adecuada a las condiciones concretas a las que se enfrenta", detalla Peláez-Vico.

Contacto entre hojas

El estudio aborda también uno de los fenómenos más llamativos de la biología vegetal reciente: la transmisión de alertas entre plantas distintas cuando sus hojas entran en contacto físico.

Los experimentos recopilados muestran que, al tocarse, las ondas de ROS y las señales eléctricas pueden cruzar de un ejemplar a otro y preparar a la planta vecina para resistir un estrés inminente, como un exceso repentino de radiación solar.

No obstante, Peláez-Vico pide cautela ante la idea de que este mecanismo mantenga conectado a un bosque entero: "Es una posibilidad fascinante desde el punto de vista biológico, pero todavía no podemos afirmarlo", señala.

Precisando que en la naturaleza influyen múltiples variables —desde el contacto real entre ejemplares hasta la emisión de moléculas volátiles o la convivencia entre especies distintas—, por lo que su extensión a ecosistemas completos debe considerarse "una hipótesis por validar".

Más allá del avance científico, comprender esta red de alerta tiene un impacto directo en la agricultura frente al cambio climático.

Identificar los desencadenantes moleculares que activan estas ondas abre la puerta al desarrollo de bioestimulantes y tratamientos sostenibles capaces de "vacunar" o preparar de forma preventiva a los cultivos —técnica conocida como 'priming'— ante sequías prolongadas, inundaciones u olas de calor extremas.

Detalle de las muestras cultivadas. Álvaro Ballesteros Villarino. Comunicación USAL.

Asimismo, estos resultados aportan nuevas herramientas para la selección genética y para ajustar las densidades de siembra en la agricultura de precisión, aprovechando la comunicación táctil entre plantas para reforzar la resistencia de las cosechas.