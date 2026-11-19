Detienen a un falso policía secreta en Salamanca: enseñaba una tarjeta bancaria como placa y amenazaba a extranjeros

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre acusado de un delito de usurpación de funciones públicas tras hacerse pasar por agente de policía y pedir la documentación a varios ciudadanos en la calle.

La intervención se produjo después de que una patrulla recibiera el aviso de que un individuo estaba identificándose como agente y exigiendo documentación a los viandantes, llegando a amenazar a quienes se negaban a entregársela.

Al llegar al lugar, los testigos relataron a los policías que el sospechoso aseguraba ser "policía secreta" y enseñaba rápidamente una supuesta placa que guardaba al instante para evitar que comprobaran su validez.

Según las declaraciones recabadas, el detenido amenazaba con agredir a quienes no acataban sus órdenes, una actitud que también mantuvo con varios taxistas en una parada cercana.

Los agentes pudieron comprobar igualmente que el individuo había accedido en varias ocasiones a un establecimiento cercano, donde se había dirigido especialmente a personas extranjeras, exigiéndoles que mostrasen su documentación y simulando ser policía.

Durante el registro, los policías encontraron entre sus pertenencias una tarjeta bancaria, que resultó ser el objeto que mostraba fugazmente para simular una acreditación oficial.

Tras su arresto y la tramitación de las diligencias correspondientes, el hombre ha pasado a disposición judicial.