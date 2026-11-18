Montaje de imágenes con Carmen Flores y Hospital de Los Montalvos de Salamanca. Asociación El Defensor del Paciente (RR.SS.) y Jesús Formigo / ICAL.

El Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que actúe tras dar por muerto a un paciente vivo en Salamanca: "Es dantesco"

La presidenta de la asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha reclamado a la Fiscalía que investigue de oficio la "confusión grave" registrada en el Hospital de Los Montalvos de Salamanca, donde se dio por fallecido a un paciente que permanecía con vida tras un intercambio de identidades con otra persona que sí había muerto.

En declaraciones concedidas a este medio, Flores ha calificado el episodio de "dantesco" y ha señalado directamente tanto a la gestión del centro como al Gobierno de Castilla y León, lamentando que puedan producirse fallos de esta magnitud pese a los sistemas básicos de control vigentes, como la colocación de pulseras identificativas nada más acceder a triaje.

Según ha explicado la responsable de la entidad, el escrito fue remitido este martes al Ministerio Público a partir de las informaciones periodísticas publicadas sobre el caso —sin que por el momento la familia se haya puesto en contacto con la asociación—, defendiendo la obligación de El Defensor del Paciente de poner en conocimiento de los fiscales cualquier hecho grave de índole sanitaria.

Flores ha cuestionado que en ocasiones se rechace actuar a partir de noticias de prensa cuando se trata de asuntos de sanidad, subrayando que los periodistas contrastan los hechos antes de publicarlos y que, tras difundirse casos similares en otras ocasiones, han aparecido familias afectadas denunciando situaciones parecidas.

Falta de seguridad

Más allá del episodio concreto de Salamanca, Carmen Flores ha advertido de que los errores de identificación y seguridad constituyen un problema extendido en los hospitales de toda España, citando casos acumulados en los 30 años de trayectoria de la asociación como la administración de tratamientos a pacientes equivocados dentro de una misma habitación, fugas de personas mayores o con demencia senil sin control en planta o intervenciones quirúrgicas en extremidades erróneas.

A su juicio, resulta incomprensible que en plena era de la inteligencia artificial y el avance tecnológico parezca retrocederse en cuestiones básicas de seguridad clínica, sin que se haya aprendido de los intercambios de pacientes ocurridos durante la pandemia.

Carmen Flores ha advertido de una preocupante "falta de seguridad" en los centros hospitalarios y ha reclamado que se refuercen de inmediato los protocolos de control.

La presidenta de El Defensor del Paciente considera incomprensible que se produzcan errores de identificación cuando al entrar en triaje se coloca una pulsera con los datos de cada usuario, y lamenta que, en plena era de la inteligencia artificial, dé la sensación de ir "cada vez más para atrás" en una materia que resulta esencial para que los ciudadanos acudan con confianza a un hospital.

La presidenta de El Defensor del Paciente ha atribuido este escenario a posibles prisas, sobrecarga asistencial o falta de personal, aunque ha recalcado que se trata de fallos "no admisibles" que erosionan la confianza con la que los ciudadanos acuden a un hospital.

En este sentido, ha censurado el silencio habitual en torno a las negligencias médicas y ha reclamado que los responsables den la cara, ofrezcan explicaciones claras a las familias y asuman sus responsabilidades, comparando la gravedad de estos errores con cualquier fallo cotidiano en el que quien se equivoca debe responder por ello.

Posibles delitos

En su escrito dirigido a la Fiscalía, El Defensor del Paciente sostiene que un cambio de pulseras identificativas constituye uno de los errores más graves en materia de seguridad clínica y rompe los protocolos exigidos por la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley 14/1986 General de Sanidad.

Por ello, la entidad plantea investigar si los hechos encajan en posibles delitos de homicidio por imprudencia grave (artículo 142 del Código Penal) o de lesiones por imprudencia grave (artículo 152), reclamando que se requiera al complejo hospitalario el protocolo de identificación.

El registro de quién colocó las pulseras y la historia clínica completa de ambos pacientes para esclarecer si se administró medicación o se realizaron pruebas equivocadas, cuánto tiempo transcurrió hasta detectar el fallo y si existió una falta de medios o personal que pueda elevar la responsabilidad hasta la dirección o gerencia.