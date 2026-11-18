Joaquín Antonio Pino. consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta en la inauguración de Datagri 2026, IX Foro de innovación y tecnología para una agricultura más rentable y competitiva. Rubén Cacho. ICAL.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha confirmado la detección de un caso positivo de lengua azul en la provincia de Salamanca, al tiempo que ha lanzado un mensaje de "total normalidad" y tranquilidad tanto a los profesionales del campo como a la población general.

Durante su intervención en Valladolid con motivo de la celebración del foro Datagri, Pino ha subrayado que solo se declara oficialmente el primer foco en cada provincia y ha recordado en su condición de veterinario que la lengua azul no es una enfermedad zoonótica, por lo que carece de incidencia sobre la salud pública.

El titular autonómico de Agricultura ha explicado que los servicios veterinarios oficiales de la Junta trabajan de manera estrecha y coordinada con el Cuerpo Nacional Veterinario del Ministerio de Agricultura para trazar y controlar los focos existentes, precisando que la circulación de distintos serotipos responde a una situación habitual y conocida.

Asimismo, ha señalado que la llegada de temperaturas más bajas jugará a favor de la contención de la enfermedad, ya que reducirá de forma natural la actividad del mosquito transmisor, el género 'Culicoides'.

Refuerzo para sanidad animal

Para respaldar la capacidad de respuesta frente a este tipo de brotes, Joaquín Antonio Pino ha destacado el alto nivel sanitario de la cabaña de Castilla y León y ha puesto en valor el incremento previsto en el proyecto de presupuestos autonómicos para la partida de sanidad animal, que pasa de 5 a 12 millones de euros.

Según ha defendido, el Ejecutivo autonómico actúa "pisando el terreno" y aplicando en cada momento las medidas necesarias junto a la Administración central, insistiendo en que la sanidad animal no entiende de fronteras provinciales, autonómicas ni entre Estados miembros.

En esta línea, el consejero ha remarcado la necesidad de desplegar todas las herramientas disponibles para combatir tanto la lengua azul como otras patologías que afectan al sector, entre ellas la tuberculosis o la peste porcina africana, reforzando las medidas de bioseguridad y apoyándose en herramientas como la actividad cinegética.

De este modo, Pino ha reiterado la plena sintonía entre los equipos veterinarios autonómicos y estatales para atajar los distintos puntos detectados y garantizar el control sanitario en el territorio.