Carbayo pide sumar la ciencia a la “portada” de Salamanca: “No queremos conformarnos con esta primera edición de ciudad”

Salamanca quiere seguir siendo conocida por su patrimonio, pero también por su apuesta por la ciencia y la innovación.

Así lo defendió este martes el alcalde, Carlos García Carbayo, durante la inauguración del Muy Science Fest Salamanca 2026, celebrado en el Palacio de Congresos. El regidor utilizó las portadas de la revista Muy Interesante para comparar la evolución de la publicación con la de la propia ciudad.

"La primera portada de la revista, en mayo de 1981, fue una ola gigantesca con un titular sobre los tsunamis. Si se pone al lado de las actuales, se nota el paso del tiempo. A las ciudades nos pasa lo mismo", señaló.

Carbayo recordó que Salamanca cuenta con una imagen reconocible en todo el mundo gracias a la Plaza Mayor, las catedrales y la Universidad.

Sin embargo, defendió que la ciudad debe construir una nueva imagen de futuro. "No queremos conformarnos con esa primera edición de ciudad", afirmó.

En esa nueva portada, según el alcalde, deben tener un lugar destacado la ciencia, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Para ello, repasó algunos de los principales centros de investigación de Salamanca, como el Centro de Investigación del Cáncer, el Instituto de Neurociencias, el IBSAL, el Instituto de Biología Funcional y Genómica y el Centro de Láseres Pulsados.

También se refirió al llamado 'hexágono del talento' de la estrategia Salamanca Tech.

Una iniciativa que contempla seis espacios vinculados a la innovación y el conocimiento. Entre ellos figuran Tormes+, el Espacio de Innovación Tecnológica, el Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, Abioinnova, la futura Ciudad del Talento en el antiguo albergue Lazarillo y el Centro de Innovación Juvenil de Garrido.

"Ese hexágono es el que queremos poner en la nueva portada de nuestra ciudad", aseguró.

El regidor apoyó su discurso con varios datos sobre el peso de la investigación en la economía local.

Según explicó, Salamanca es la tercera capital española en proporción de empleo dedicado a esta actividad, de acuerdo con los datos de afiliación a la Seguridad Social.

La ciudad ocupa el puesto 35 por volumen total de empleo, pero escala hasta el octavo cuando se analiza el sector de la investigación.

Más de la mitad del empleo tecnológico de Salamanca está relacionado con esta actividad. Además, entre 2020 y 2025, los puestos de trabajo vinculados a la informática y la I+D crecieron más de un 50%. Una evolución que, según Carbayo, se acerca a la de Barcelona y supera la de Madrid.

El alcalde defendió que este crecimiento debe servir para ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes y evitar que tengan que marcharse para desarrollar su carrera profesional. "Se trata de que marcharse sea una elección, no una obligación", apuntó.

Durante su intervención también recordó el papel histórico de la Universidad de Salamanca en la difusión de las teorías de Copérnico.

Y vinculó ese legado con el V Centenario de la Escuela de Salamanca. Sus reflexiones, dijo, siguen teniendo vigencia ante los retos que plantean tecnologías como la inteligencia artificial o los avances en biomedicina.

La igualdad en la ciencia tuvo también un espacio destacado en el discurso. Carbayo felicitó a las ganadoras de los Premios Mujeres Científicas y recordó las dificultades que han afrontado muchas investigadoras para conseguir reconocimiento.

"Durante demasiado tiempo, muchas mujeres investigaron sin que nadie supiera su nombre. Noches como esta ayudan a cambiarlo", afirmó.

A los jóvenes asistentes les animó a acercarse a la investigación sin miedo a no tener todas las respuestas.

"No hace falta tener todas las respuestas para dedicarse a la ciencia. Basta con tener buenas preguntas y paciencia para perseguirlas. Y si un día lo hacéis, ojalá que sea aquí", concluyó.

Homenaje

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó después de las intervenciones institucionales. El alcalde compartió escenario con el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y la editora y consejera delegada de Muy Interesante, Marta Ariño.

Los tres entregaron un reconocimiento a título póstumo a la bióloga de Cambridge Marta Shahbazi y a la investigadora Tamara González Costa, fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre. Esther del Brío fue la encargada de recoger el homenaje en su nombre.

La gala, presentada por Jandro, continuó con seis ponencias de divulgación científica.

El microbiológo Raúl Rivas González abrió el programa con 'Una noche con Venus y una vida con Mercurio', una charla sobre microbiología e historia de la medicina.

Después intervino Anabel Forte, que abordó las dos caras de la inteligencia artificial en 'Predecir o imitar'. José Ramón Alonso habló sobre 'Los ritmos que rigen nuestra vida', mientras que María Jesús Santos Sánchez propuso varios experimentos relacionados con la física de la mirada.

La programación siguió con Eva María Martín Valle y su 'Manual de ingeniería química para perpetrar el crimen perfecto (dentro de tus células)'.

El historiador Santiago Castellanos fue el encargado de cerrar las ponencias con una intervención titulada 'Matar a Julio César'.

Entre las distintas charlas también se entregaron los Premios Mujeres Científicas. Las galardonadas fueron María Ángeles Almeida Parra, Jennifer Martínez Ferrero y María Fernández Raga.

Las tres subieron al escenario para agradecer el reconocimiento y explicar brevemente el trabajo de investigación que desarrollan.