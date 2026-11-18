Montaje de imágenes con árboles talados y varios árboles caídos por su estado de enfermedad en la ribera del Río Tormes. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento acusa al PSOE de "manipular" sobre la tala de árboles en la ribera del Tormes y alega "riesgo de caída"

El Ayuntamiento de Salamanca ha salido al paso de las críticas difundidas en redes sociales por el Partido Socialista de Salamanca y colectivos ecologistas respecto a la retirada de ejemplares arbóreos en la ribera del río Tormes y en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, asegurando que las actuaciones responden "única y exclusivamente a motivos de seguridad" y cuentan con el respaldo de informes técnicos previos y de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

El Consistorio tacha de "infundadas, sesgadas y manipuladas" las informaciones publicadas y advierte de que cuestionar estas intervenciones supone poner en peligro la vida de quienes transitan por ambos espacios, recordando que ya existían antecedentes de caída de ramas de grandes dimensiones y chopos completos, el último de ellos en enero de 2026.

Según detalla el Gobierno municipal, la intervención en los márgenes del Tormes entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés se apoya en un informe técnico fechado el 12 de marzo de 2026, además de contar con la autorización de la CHD del 10 de junio de 2025 para el apeo selectivo de ejemplares caídos, muertos, enfermos o con riesgo evidente de ruptura.

Extracto del informe emitido por la Conferencia Hidrográfica del Duero. Ayto. Salamanca.

Por su parte, la actuación en los chopos de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela viene avalada por otro dictamen técnico firmado el 4 de mayo de 2026.

Ambos análisis, en los que se empleó tanto inspección visual como un resistógrafo de precisión, concluyen que los ejemplares presentaban pudriciones internas por hongos xilófagos, ramas secas, pérdida de resistencia mecánica e inclinaciones con riesgo de vuelco inminente, advirtiendo expresamente de que "el riesgo del arbolado objeto del informe técnico es muy alto, lo que lo hace potencialmente peligroso" y de que "debe aceptarse el fin de ciclo del árbol y actuar en consecuencia".

Reposición forestal y balance

El Ayuntamiento subraya que se repondrá la masa forestal en ambos puntos.

En el tramo de ribera entre los puentes Sánchez Fabrés y Enrique Estevan se plantarán doce especies de árboles junto a distintos arbustos y plantas herbáceas, mientras que en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela se colocará el doble de ejemplares de los retirados, combinando árboles autóctonos de ribera con otros ornamentales urbanos.

Por último, el Consistorio defiende su gestión medioambiental recordando que en los últimos tres años ha plantado 35.400 árboles y más de 25.000 arbustos.

Extracto del informe municipal. Ayto. Salamanca.

De este modo, las zonas verdes municipales suman hoy 127.000 árboles repartidos en 2,9 millones de metros cuadrados, una cifra que superará los 157.000 con una nueva plantación de 30.000 ejemplares ya en marcha y rebasará los 200.000 árboles en toda la ciudad al añadir la ribera del Tormes, el campus Miguel de Unamuno y los patios privados.

Teniendo en cuenta los más de 20 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, el Gobierno municipal destaca reconocimientos como el sello internacional 'Tree Cities of the World' en 2025, el Premio Árbol en 2022 y los premios Europa Se Siente por los Huertos Urbanos y los Corredores Verdes.