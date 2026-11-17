El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado representando a la Universidad en el XXIX Foro Estados Unidos-España. Comunicación USAL.

La Universidad de Salamanca (USAL) ha participado en el XXIX Foro Estados Unidos-España, celebrado entre los días 12 y 14 de noviembre en San Juan de Puerto Rico con el objetivo de abordar la relación bilateral y los grandes desafíos globales en ciencia, tecnología y cultura.

La institución académica salmantina estuvo representada en esta cita internacional por su rector, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y por el delegado de Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización, Óscar Lorenzo Sánchez.

Organizado conjuntamente por el United States Spain Council (USSC) y la Fundación Consejo España-EEUU —presidida por Alfonso Goyeneche—, el encuentro reunió a embajadores, líderes políticos, directivos empresariales y referentes del ámbito académico y cultural.

La inauguración institucional contó con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, el senador estadounidense y presidente honorario del USSC, Ben Ray Luján, y el presidente de la Fundación Consejo España-EEUU, Josu Jon Imaz, quienes enfatizaron los cinco siglos de historia compartida entre ambos territorios coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Innovación farmacéutica

El programa académico y de debate, desarrollado principalmente en el Palacio Rojo y en los estudios de Telemundo, incluyó la intervención de la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, sobre innovación, inversión y competitividad, y estructuró sus mesas bajo la moderación de José Ignacio Torreblanca, investigador distinguido en políticas públicas y asesor senior del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

El primer panel analizó la frontera digital, la inteligencia artificial, la computación cuántica y los activos digitales con expertos como el subdirector del Centro Criptológico Nacional, Javier Candau, el directivo de OpenAI Chan Park, el responsable global de asuntos públicos del BBVA, John Rutherford, y el congresista estadounidense Joaquín Castro.

Posteriormente, el foro abordó la transición y la geopolítica energética con el secretario de Estado de Industria, Jordi García, el congresista Gus Bilirakis y representantes de compañías como Repsol y Acerinox, antes de dar paso a una sesión sobre innovación farmacéutica e I+D en la que participaron la comisionada para el PERTE para la Salud de Vanguardia, Raquel Yotti, el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, y representantes de HIPRA y BMS.

De derecha a izquierda; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez; la consejera del bufete Cuatrecasas, vocal del Consejo de Administración de Moeve y exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santamaría; y el delegado de Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización, Óscar Lorenzo Sánchez. Comunicación USAL.

La agenda se completó con una jornada dedicada a la cultura y la lengua compartida junto a la embajadora española Ángeles Moreno Brau, el vicepresidente de contenidos de Netflix Diego Ávalos y un diálogo sobre liderazgo entre la jueza del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor y Ben Ray Luján, clausurándose en el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el embajador Eduardo Garrigues y la académica Luce López-Baralt.