Salamanca se mide a 26 destinos para convertirse en el mejor mercado navideño de toda Europa

Salamanca compite desde esta medianoche por hacerse un hueco entre los mejores destinos navideños de Europa.

A las doce se abre el plazo de votación de 'Best Christmas Markets in Europe 2026-2027', un certamen en el que la ciudad figura entre los 27 destinos elegidos después de haber sido reconocida por European Best Destinations como el Mejor Mercado de Navidad de España 2026-2027 —título que el año pasado fue para Zaragoza—, tras imponerse en una votación nacional con 11.062 viajeros y 32 ciudades españolas en liza.

Las votaciones se pueden realizar en europeanbestdestinations.com y los resultados se harán públicos el 25 de noviembre de 2026 a las 16:00 horas, hora de Bruselas.

Iluminación navideña en Salamanca. David Arranz/ ICAL

Los 20 destinos más votados recibirán el sello 'Best Christmas Markets in Europe' y contarán con promoción durante todo un año en European Best Destinations, el principal portal de inspiración de viajes por Europa desde 2009.

Además, el ranking se difundirá en medios internacionales como Forbes, Condé Nast y Euronews, acompañado de contenidos diseñados para ganar visibilidad en buscadores y herramientas turísticas basadas en inteligencia artificial.

Proyección internacional

Esta candidatura forma parte de la campaña internacional que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Salamanca junto a European Best Destinations, una organización con sede en Bruselas creada en 2009 para promover la cultura y el turismo en Europa mediante votaciones abiertas a viajeros de todo el mundo.

A través de esta iniciativa, la ciudad busca dar a conocer en el exterior tanto su programación navideña como su patrimonio, su cultura, sus tradiciones y su gastronomía.

Para ello, Salamanca ya dispone de una página editorial propia en la plataforma europea en la que estará presente durante un año —incluido su apartado específico sobre mercados de Navidad—, a lo que se sumará la publicación de contenidos editoriales sobre la capital en Forbes International y Condé Nast Traveler.