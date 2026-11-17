El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; José Luis González Prada, secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques, y las presidentas de las cámaras municipales portuguesas de Coímbra, Ana Abrunhosa, y de Braganza, Isabel Rodrigues Ferreira. EE.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha ejercido este martes como anfitrión en la Torre de los Anaya del seminario final del proyecto 'Adapt Clima' de la red Cencyl, un encuentro, presentado y moderado por José Luis González Prada, secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques.

El evento ha reunido a representantes de los gobiernos de España y Portugal, de la Junta de Castilla y León y a las presidentas de las cámaras municipales portuguesas de Coímbra, Ana Abrunhosa, y de Braganza, Isabel Rodrigues Ferreira.

Durante su intervención, el regidor salmantino destacó la oportunidad que supone trabajar en equipo y compartir experiencias con las ciudades lusas, aprovechando la vinculación histórica y los fondos europeos para impulsar el reverdecimiento urbano, el ahorro de agua, el cambio de luminarias y la eficiencia energética en edificios municipales, colegios y redes de abastecimiento.

Carbayo, quien recordó que la actual situación de proceso electoral le impide realizar un balance detallado de cifras y actuaciones, subrayó que Salamanca y estas urbes portuguesas comparten tanto su condición de ciudades con un rico patrimonio y una estrecha relación universitaria como retos cotidianos vinculados a la logística, el desarrollo tecnológico, la retención del talento joven y la habitabilidad de sus cascos históricos sin sufrir presión turística.

Asimismo, aprovechó la presencia de las dos regidoras para invitar a los ciudadanos portugueses a visitar la capital salmantina durante las próximas fiestas navideñas, recordando la campaña 'Salamanca linda' presentada recientemente en Intur con especial foco en Oporto y Lisboa, y avanzando que el encendido de luces tendrá lugar el próximo 26 de noviembre dentro de una programación que presentará esta misma semana.

Coímbra, Braganza y Salamanca

Por su parte, la alcaldesa de Coímbra, Ana Abrunhosa, definió a Salamanca y a su municipio como "ciudades hermanas" y señaló a la capital charra como un modelo a seguir en la peatonalización del casco histórico, el alumbrado artístico y la convivencia entre patrimonio y vida universitaria.

Abrunhosa explicó que Coímbra trabaja actualmente en recuperar su casco antiguo mediante incentivos para atraer residentes, comercio y estudiantes tras haber quedado despoblado, al tiempo que apuesta por ampliar la vivienda pública de alquiler para familias jóvenes, crear espacios verdes que reduzcan las temperaturas estivales y reforzar la resiliencia climática tras sufrir el pasado mes de febrero los daños provocados por la crecida del río Mondego.

En la misma línea, la alcaldesa de Braganza, Isabel Rodrigues Ferreira —a quien la transcripción identifica también en un inciso como alcaldesa de Braga, aunque su intervención y referencias corresponden a Braganza—, puso en valor los proyectos transfronterizos 'Poctep' que ambos territorios mantienen en áreas como la innovación, el conocimiento, la economía circular y el desarrollo de nuevos productos en el sector agroalimentario junto a empresas.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo enseña a Ana Abrunhosa, alcaldesa de Coímbra el patio de la Torre de los Anaya. EE.

Rodrigues Ferreira subrayó la importancia de la lucha contra el cambio climático por su impacto directo en la agricultura y la disponibilidad de agua, destacando la cooperación en torno al parque natural de Montesinho y el río Fervença para avanzar hacia la neutralidad carbónica y cumplir el Acuerdo de París, antes de invitar a los salmantinos a disfrutar de la programación navideña 'Braganza Encantada'.