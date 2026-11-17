Montaje de imágenes con el cartel primitivo del taller de costura y el Ayuntamiento de Villamayor. PSOE CyL (izq.) y Ayto. Villamayor (der.). RR. SS.

Polémica en un pueblo de Salamanca por un taller de costura para mujeres por el día contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca) no dará marcha atrás y mantendrá en su programación del Día Internacional contra la Violencia de Género (25N) el controvertido "taller de costura para mujeres" previsto para el próximo 24 de noviembre.

Aunque eso sí, se aclara que el enunciado en el cartel primitivo, quizá no fuera el más oportuno: "puedo asumir que quedara un poco extraño el enunciado". Se trata de un taller limitado, exclusivamente para 15 mujeres, precisamente, porque la asociación 'Teje Maneje', de la que partió la iniciativa vecinal es tal y como rezan sus redes sociales un "grupo de voluntarias tejedoras".

Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León el alcalde del municipio, Ángel Peralvo (PP), quien ha salido al paso de la polémica generada después de que el PSOE local exigiera la retirada inmediata de la actividad y una disculpa pública por considerar que retrotrae a las mujeres "a sus labores" y extendiera sus reivindicaciones a la política nacional.

Hasta el ministro Félix Bolaños se ha hecho eco de la polémica en sus redes sociales.

El 29N, tú eliges si combatimos la violencia de género con una Ley contra la violencia vicaria o con talleres de costura para mujeres. Yo tengo claro que las mujeres de este país les volveréis a parar los pies. https://t.co/anJGxECCJz — Félix Bolaños (@felixbolanosg) November 16, 2026

El regidor salmantino ha restado legitimidad a las acusaciones de la oposición y ha explicado que el único propósito de la convocatoria es confeccionar símbolos reivindicativos para decorar el municipio en esa fecha señalada.

"Lo único que pretende es crear una serie de lazos para colocar en determinados lugares públicos, lazos conmemorativos contra la violencia de la mujer", ha aclarado Peralvo, asegurando que se trata de una propuesta que parte de la propia demanda vecinal y del tejido asociativo del pueblo.

En este sentido, el primer edil ha recordado que en Villamayor existe una fuerte tradición en torno a este tipo de labores gracias a la asociación local de voluntarias tejedoras dedicadas a los fines sociales, Teje-Maneje, que cada Navidad colabora decorando árboles, columpios y mobiliario urbano con tejidos de lana.

Por ello, considera que las críticas socialistas responden únicamente a un intento de "desvirtuar el contenido del taller" y de hacer ruido político con una iniciativa que busca visibilizar el rechazo a la violencia machista en las calles de la localidad.

"No lo voy a suspender"

Aunque el alcalde ha hecho autocrítica respecto a la forma en la que se anunció la cita en el programa oficial —"en la presentación de la cartelería puedo asumir que quedara un poco extraño cómo lleva nombrado porque no aparece el contenido, pero no es más que el titular"—, ha sido tajante sobre su continuidad: "No lo voy a suspender".

El cartel ya ha sido modificado con un enunciado más acertado para el desarrollo del taller.

Peralvo ha tachado de "impresentable" que desde el PSOE se intente presentar la actividad como un retroceso social.

Actual cartel con el enunciado enmendado de la actividad del taller de costura. Ayto. Villamayor.

"Pensar que un taller de costura es retrógrado está en la mente de las personas que tienen esa falta de claridad", ha sentenciado el regidor, comparando esta cita con otras actividades municipales como los talleres navideños de cocina o las clases de zumba, en las que habitualmente participa una mayoría de mujeres sin que por ello estén cerradas al resto de vecinos.

Asimismo, el alcalde ha reprochado a los concejales socialistas que no consultaran en qué consistía exactamente la actividad antes de lanzar su denuncia pública, a pesar de haber recibido la programación previamente y haber celebrado una junta de portavoces.

"Me parece vergonzoso querer hacer política de esto cuando lo que se busca es que haya un recuerdo en la calle de la violencia machista y trasladarle al vecino que hay una cultura por la defensa de los valores de la mujer", ha añadido.

Para zanjar cualquier duda sobre el carácter abierto e inclusivo de la convocatoria, Peralvo ha avanzado que él mismo acudirá el día 24 a participar en la iniciativa junto a las vecinas: "Voy a ir yo a hacer uno de los lazos".