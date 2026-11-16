La San Silvestre en Salamanca en una imagen de archivo. Ayuntamiento de Salamanca

La San Silvestre Salmantina estrenará recorrido y pasará por el interior de la Plaza Mayor: “Será una auténtica fiesta”

La San Silvestre Salmantina quiere despedir el año con una imagen renovada.

Así, la popular carrera, que alcanza este año su 42ª edición, estrenará recorrido el próximo 27 de diciembre y lo hará con una novedad destacada.

Por ejemplo, los corredores atravesarán el interior de la Plaza Mayor, junto al gran árbol de Navidad.

Un cambio que permitirá a los participantes disfrutar de algunos de los espacios más representativos de Salamanca en una de las citas deportivas más multitudinarias del calendario navideño.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha presentado este lunes una nueva edición de una prueba que, después de más de cuatro décadas de historia, se ha convertido en una tradición para miles de salmantinos.

“La San Silvestre es mucho más que una competición”, ha señalado el regidor, que ha definido la carrera como “una auténtica fiesta de la ciudad” y una de las costumbres navideñas más arraigadas.

Carbayo ha destacado también el carácter popular de la cita, que cada año reúne a corredores de todas las edades y condiciones físicas. Para muchos, ha recordado, supone incluso su primer contacto con el atletismo.

El alcalde ha aprovechado la presentación para reconocer la labor del Club Deportivo Padre Basabe, impulsor de la prueba desde hace más de 40 años, así como el respaldo de los patrocinadores y entidades que colaboran en su organización.

La principal apuesta de esta edición estará en el trazado.

La carrera invertirá el sentido del recorrido habitual y tendrá tanto la salida como la meta en el paseo de San Antonio. Desde allí, los participantes se dirigirán hacia el paseo de Canalejas y continuarán por la glorieta Ciudad de Brujas, el paseo del Rector Esperabé y la calle San Pablo.

El itinerario seguirá por la Rúa Mayor, la plaza de Anaya y el entorno de las catedrales, antes de recorrer la calle Tentenecio y la plaza de Juan XXIII.

Uno de los momentos más llamativos llegará con el paso por el interior de la Plaza Mayor, que los atletas rodearán flanqueados por el gran árbol navideño.

La carrera continuará después por la plaza del Liceo y la calle Toro.

El nuevo trazado busca convertir la prueba también en un escaparate turístico y monumental de Salamanca.

“Este cambio permitirá poner aún más en valor el patrimonio histórico y monumental de la ciudad”, ha explicado García Carbayo, que ha animado a los participantes a compartir fotografías del recorrido en las redes sociales para mostrar la imagen de Salamanca a quienes sigan la carrera desde fuera.

La modificación del itinerario ha obligado a reforzar las labores de planificación y coordinación para garantizar la seguridad de los corredores y compatibilizar la prueba con la movilidad urbana.

En este sentido, el alcalde ha agradecido expresamente el trabajo de la Policía Local, Cruz Roja y los más de cien voluntarios que colaborarán en el dispositivo.

A las 11.00 horas

La otra novedad de esta 42ª edición estará en el horario. Las salidas se adelantarán media hora respecto a años anteriores y se realizarán de manera escalonada, con intervalos de veinte minutos.

La primera prueba, correspondiente a la categoría sub10, comenzará a las 11.00 horas y tendrá un recorrido de 1.070 metros.

La última salida está prevista para las 12.00 horas y reunirá a los participantes de las categorías sub18 hasta veteranos de 75 años en adelante.

En función de la edad y la categoría, las distancias serán de 10.000, 2.250, 1.500 y 1.070 metros.

La organización mantendrá así el espíritu abierto de una carrera en la que conviven atletas de élite, corredores populares, familias y aficionados que encuentran en esta cita una forma diferente de disfrutar de las fiestas y despedir el año haciendo deporte.

Los participantes volverán a contar, además, con el servicio de duchas del Pabellón Municipal de La Alamedilla, que estará disponible entre las 12.30 y las 14.30 horas.

El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de apoyo a los clubes y entidades deportivas de la ciudad y su colaboración en la organización de acontecimientos que fomenten la actividad física.

Las inscripciones se abrirán este miércoles a través de la página web oficial de la prueba, www.sansilvestresalmantina.com.