Investigadores del CIC descubren cómo frenar un tipo de linfoma con un fármaco que ya existe

El desarrollo de los tumores requiere habitualmente combinaciones de alteraciones genéticas (mutaciones) en diversos genes que llevan a que estos o bien se activen o bien se inactiven de forma crónica en las células tumorales.

Sin embargo, resulta poco habitual que estos dos tipos de mutaciones afecten a un mismo gen y puedan impulsar el desarrollo de un mismo tipo de cáncer.

Este es el caso del gen RHOA en los linfomas de células T periféricos, donde se detectan tanto mutaciones que potencian las funciones habituales de la proteína RHOA como otras que las inhiben.

Un equipo del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca (CSIC, Univ. Salamanca, FICUS) ha resuelto esta paradoja. Ambos tipos de mutaciones dotan a RHOA de una función completamente nueva que favorece la malignidad de los linfocitos T y el desarrollo subsecuente de los linfomas.

El trabajo identifica además una posible vía para frenar estos tumores con tacrolimus, un fármaco de uso clínico.

En los ratones estudiados, el efecto antitumoral se obtuvo con una cuarta parte de la dosis inmunosupresora de referencia y sin signos de inmunosupresión en los parámetros evaluados.

El resultado hace especialmente atractiva esta vía para investigar futuros tratamientos, aunque su utilidad en pacientes todavía debe evaluarse.

Los linfomas periféricos de células T son tumores de células del sistema inmunitario caracterizados por su mal pronóstico y sus limitadas opciones terapéuticas. Las mutaciones de RHOA son especialmente frecuentes en algunos subtipos.

Por ejemplo, aparecen en alrededor del 70% de uno de los subtipos de linfomas T periféricos: los linfomas nodales de células T foliculares.

Mutaciones opuestas

RHOA funciona normalmente como un interruptor molecular que alterna entre estados activos e inactivos. En estos linfomas, algunas mutaciones potencian sus funciones habituales, mientras que otras las bloquean.

Pese a sus efectos opuestos, ambas pueden favorecer el mismo tipo de cáncer. La explicación reside en una función completamente nueva que la proteína normal no posee. Esta capacidad, denominada actividad neomórfica, permite a ambos tipos de mutaciones impulsar una misma vía tumoral.

“La clave no estaba en si RHOA estaba más o menos activa, sino en que las mutaciones le daban una función nueva. Esa función compartida permite entender cómo alteraciones aparentemente opuestas pueden favorecer estos linfomas”, explica Xosé R. Bustelo, investigador del CIC, del CIBERONC y director del estudio.

Esta nueva actividad surge cuando las formas alteradas de RHOA se asocian con una variante de otra proteína, RAP1GDS1.

La unión permite activar de forma anómala una cadena de señales propia de los linfocitos T que llega a NFAT, que es un regulador de la actividad de sus genes. Su estimulación contribuye al desarrollo del linfoma.

El hallazgo revela así una vía singular de transformación de los linfocitos T. Frente al mecanismo de activación crónica convencional descrito para variantes de RHOA en otros tumores, en el que se potencian sus actividades habituales, aquí el desarrollo tumoral depende de una capacidad nueva que secuestra y aprovecha la maquinaria de señalización normal de estas células inmunitarias para inducir el cáncer.

Mediante experimentos genéticos, el equipo comprobó que impedir esa asociación bloqueaba la capacidad de una de las variantes tumorales de RHOA para originar linfomas en el modelo de ratón utilizado. Además, esta nueva función no requiere la modificación química que normalmente permite a RHOA anclarse a las membranas celulares.

“La novedad es doble. Estas formas mutantes de RHOA adquieren una función que la proteína normal no posee y, además, pueden ejercerla sin la modificación química que normalmente permite su anclaje a las membranas celulares”, explica Xosé R. Bustelo.

El hallazgo revela una vía singular de transformación de los linfocitos T. Frente a la ganancia de función convencional descrita para variantes de RHOA en otros tumores, esta actividad nueva aprovecha la maquinaria de señalización de estas células inmunitarias.

Un fármaco conocido

El descubrimiento no solo ayuda a explicar cómo se desarrolla el tumor. Los experimentos muestran que las células del linfoma siguen dependiendo de esta vía una vez establecida la enfermedad. Para estudiar si era posible aprovechar esa dependencia, el equipo empleó tacrolimus (FK506), un inmunosupresor de uso clínico que bloquea un paso necesario para activar NFAT.

Uno de los resultados más relevantes es que el efecto antitumoral se obtuvo con solo el 25 % de la dosis inmunosupresora de referencia en ratones.

En esas condiciones, no se detectaron signos de inmunosupresión en los parámetros evaluados: el tratamiento no alteró la expansión ni la viabilidad de los linfocitos T no tumorales analizados, ni los marcadores celulares estudiados.

Sin embargo, este tratamiento redujo el número de células tumorales en la mayoría de los ratones analizados. Además, favoreció la muerte de las células del linfoma y revirtió parte de los cambios moleculares asociados a su carácter maligno.

El equipo obtuvo asimismo resultados en un modelo generado con células de un paciente con linfoma T que presentaba mutaciones en RHOA. Tras trasplantar esas células a ratones, los investigadores del CIC comprobaron que el tratamiento con tacrolimus frenó su crecimiento y redujo la presencia de células tumorales en sangre, bazo y ganglios linfáticos.

Estos datos apuntan a la posibilidad de frenar el linfoma sin provocar una inmunosupresión generalizada, un aspecto que hace especialmente atractiva esta vía para investigar futuros tratamientos.

“No hemos identificado solo una señal que acompaña al cáncer, sino una vía de la que las células del linfoma dependen para seguir creciendo. Esa dependencia nos ofrece un punto de partida para investigar nuevas estrategias terapéuticas”, señala Javier Robles‑Valero, primer autor del trabajo junto con Lucía Fernández‑Nevado.

Es importante resaltar que los resultados antedichos son de carácter preclínico. No se ha administrado el fármaco directamente a pacientes en este estudio, sino que su efecto se midió realizando experimentos con células derivadas de pacientes trasplantadas en ratones.

Por tanto, serán necesarios estudios adicionales para determinar si esta estrategia puede trasladarse de forma segura y eficaz al tratamiento de pacientes con linfomas portadores de mutaciones en RHOA.

Desde Salamanca

El estudio ha sido dirigido por Xosé R. Bustelo y tiene como primeros autores, con igual contribución, a Lucía Fernández‑Nevado y Javier Robles‑Valero. Junto al CIC y al Centro de Investigación Biomédica en Red de Cáncer (CIBERONC), han participado el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER, CSIC y Universidad de Sevilla) y Weill Cornell Medicine, en Nueva York.

El trabajo ha contado con financiación, entre otras instituciones, de la Fundación “La Caixa”, la Agencia Estatal de Investigación, la Junta de Castilla y León, fondos europeos FEDER, la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer y el Instituto de Salud Carlos III.

Sobre el estudio

Fernández‑Nevado, L.; Robles‑Valero, J.; Rodríguez‑Fdez, A.; Lorenzo‑Martín, L. F.; Abad, A.; Navarro‑Cansino, P.; Reyes, J. C.; Inghirami, G. Ga.; Bustelo, X. R. «Functionally divergent RHOA mutations drive peripheral T cell lymphoma development by engaging a common neomorphic pathway». Nature Communications. Aceptado para publicación. DOI: 10.1038/s41467-026-79260-8

Sobre el CIC

El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca es un instituto mixto del CSIC y de la Universidad de Salamanca, con la participación de la Fundación para la Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca (FICUS). Estudia las bases moleculares y celulares del cáncer. Su actividad cuenta con el apoyo de la Escalera de Excelencia de la Junta de Castilla y León y de los programas CSIC‑MaX y AECC‑Centros.