Sacyl investiga la confusión en la identificación de dos pacientes, uno de ellos fallecido en el Hospital de Los Montalvos

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) ha ordenado este lunes la apertura de una investigación interna para esclarecer las circunstancias exactas de un error registrado en la identificación de dos pacientes atendidos en el Hospital de Los Montalvos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Según ha comunicado la Junta a través de la Delegación Territorial de Salamanca, el expediente informativo busca determinar con precisión qué ha ocurrido y, a la vista de sus conclusiones, adoptar "las medidas adicionales que resulten necesarias para reforzar la prevención y la seguridad de los pacientes".

Desde la Administración autonómica subrayan que el procedimiento se lleva a cabo garantizando en todo momento la confidencialidad y los derechos de las personas afectadas, reiterando su compromiso con la calidad asistencial y la mejora continua en los centros sanitarios de la Comunidad.

Por su parte, fuentes hospitalarias consultadas confirman la apertura de esta investigación interna tras detectarse un problema o confusión en la identificación de dos pacientes del Hospital de Los Montalvos de Salamanca, uno de ellos habría fallecido, y según apuntan, podría encontrarse indebidamente identificado, aunque mantienen por ahora la cautela sobre el alcance concreto de lo sucedido y el servicio exacto en el que se produjo la incidencia a la espera de que avancen las pesquisas.

Según fuentes del Hospital Universitario, la Policía Nacional ya ha asumido el proceso de investigación.