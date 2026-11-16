Un conductor de un camión herido con cortes tras quedar atrapado en la cabina al salirse de la vía en Pedrosillo el Ralo

El conductor de un camión ha sufrido magulladuras y cortes este lunes por la noche tras salirse de la carretera y quedar virado su vehículo en el kilómetro 225 de la autovía A-62, en el municipio salmantino de Pedrosillo el Ralo, un accidente que no ha obligado a cortar el tráfico.

El aviso llegó sobre las 21:00 horas al centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León.

La persona que llamó alertó de que un camión se había salido de la vía y había quedado virado con el chófer dentro de la cabina, aunque en ese momento no podía confirmar si estaba herido.

Hasta el lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y recursos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, movilizados de forma preventiva.

Una vez allí, comprobaron que el hombre tenía magulladuras y cortes y que la carretera seguía abierta a la circulación.