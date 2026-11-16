La Guardia Civil junto al Audi y el material de la operación. GC

Un Audi de 400 caballos y matrículas falsas: así actuaba la banda albanesa que robaba en chalés de toda Castilla y León

La Guardia Civil ha desarticulado una célula criminal itinerante especializada en el robo de viviendas que llevaba meses recorriendo Castilla y León.

Sus cuatro integrantes, todos ellos varones de nacionalidad albanesa, han sido detenidos en una casa rural de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) y han ingresado en prisión tras ser puestos a disposición judicial.

Se les atribuyen, por el momento, una veintena de robos con fuerza en chalés de distintas provincias de la Comunidad.

La operación, denominada Corape 3.0, ha permitido poner fin a la actividad de un grupo que se desplazaba de una provincia a otra para cometer sucesivos asaltos en viviendas unifamiliares.

Salamanca fue el punto de partida de la investigación y también el escenario de sus últimos golpes antes de ser arrestados.

Las pesquisas comenzaron el pasado 8 de julio, después de dos robos consecutivos en viviendas de Villamayor y Valdelagua, en el alfoz salmantino.

Los indicios llevaron a los investigadores a sospechar que detrás de ambos asaltos se encontraba una organización criminal con experiencia y una importante capacidad de movilidad.

Durante cinco meses, los agentes del Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca siguieron los movimientos de los sospechosos.

Una tarea especialmente complicada por sus continuos cambios de residencia y sus desplazamientos por diferentes puntos del territorio nacional.

“Son personas de gran movilidad y con una alta especialización”, explicó uno de los responsables de la investigación durante la presentación de la operación.

Según detalló, este tipo de grupos puede permanecer apenas cuatro o cinco días en una provincia antes de trasladarse a otra para continuar con los robos.

Chalés aislados

La banda tenía un patrón de actuación bastante definido. Sus integrantes seleccionaban principalmente chalés aislados o situados en urbanizaciones alejadas de los núcleos de población.

Actuaban al caer la noche, aprovechando las primeras horas de oscuridad para encadenar varios robos durante una misma jornada.

Matriculas que usaban durante los robos. GC

Tres de los integrantes accedían a las parcelas saltando las vallas perimetrales y después forzaban puertas o ventanas para entrar en las viviendas.

Una vez dentro, registraban rápidamente las estancias, especialmente los dormitorios, en busca de joyas y dinero en efectivo.

El cuarto miembro permanecía en el exterior, al volante de un vehículo de gran potencia, preparado para alertar de cualquier presencia policial o vecinal y facilitar la huida.

Los investigadores destacan que los sospechosos evitaban, por lo general, enfrentarse a los moradores. Su objetivo era entrar y salir cuanto antes, llevándose objetos de pequeño tamaño y fácil comercialización en el mercado ilícito.

Para dificultar su identificación, también adoptaban importantes medidas de seguridad.

Cambiaban frecuentemente de alojamiento, utilizaban viviendas de alquiler como bases temporales y alternaban distintas matrículas falsificadas en el vehículo con el que se desplazaban.

Un Audi de 400 caballos

La investigación dio un giro a principios de noviembre, cuando los agentes detectaron que el grupo había regresado a Castilla y León.

Los sospechosos utilizaban entonces un Audi RS3 de 400 caballos de potencia y se alojaban en una vivienda situada al sur de Valladolid.

Sin embargo, cuando los investigadores se disponían a actuar, los integrantes de la banda abandonaron el inmueble y cambiaron de escondite. Días después, la Guardia Civil consiguió localizarlos en otra vivienda de Aldeamayor de San Martín.

El operativo se desplegó a las siete de la mañana del pasado jueves, 12 de noviembre, con la participación de agentes de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Salamanca.

La entrada y registro permitió detener simultáneamente a los cuatro sospechosos.

La actividad que se les atribuye durante los primeros días de noviembre refleja el ritmo de sus desplazamientos. El día 2 habrían actuado en Carrascal de Bárregas y Pajares de la Laguna (Salamanca); el 3, en León; el 4, en Burgos; y el 5, en Zamora.

Al día siguiente habrían regresado a Burgos, León y Palencia, mientras que el 7 se les sitúa en León, Valladolid y Zamora.

La ruta continuó los días 10 y 11 de noviembre, con nuevos asaltos en Valladolid y Palencia y, finalmente, en Cabrerizos y Castellanos de Moriscos, de nuevo en la provincia de Salamanca. Estos últimos robos se habrían cometido la noche anterior a las detenciones.

Cuatro detenidos

Durante el registro de la vivienda y del vehículo, los agentes encontraron numerosas joyas, dinero en efectivo y diferentes objetos presuntamente relacionados con los asaltos.

También intervinieron herramientas utilizadas para forzar los accesos, como radiales y cizallas, equipos de transmisiones y cuatro juegos de matrículas falsificadas.

Uno de los aspectos más destacados de la operación ha sido la recuperación de parte del botín.

Algunas de las víctimas de los últimos robos acudieron a la Comandancia de Salamanca el mismo día de las detenciones y pudieron reconocer sus pertenencias. Entre ellas había joyas con un importante valor sentimental para sus propietarios.

Los responsables de la investigación destacaron la satisfacción que supone poder devolver estos objetos a sus legítimos dueños, que en muchos casos ya los daban por perdidos.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca el viernes 13 de noviembre.

Se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en el interior de vivienda habitada y falsificación documental. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta para determinar si los arrestados están relacionados con otros asaltos y completar la identificación de las joyas recuperadas, con el objetivo de devolverlas a sus propietarios.