Imagen de recurso de dos agentes de la Policía Nacional de Salamanca por la noche. Archivo

Arranca de un mordisco parte de la oreja de otro hombre durante una pelea en un local de ocio nocturno de Salamanca

Un hombre ha sido detenido en Salamanca después de una pelea frente a otro varón al que habría arrancado de un mordisco parte de la oreja derecha en un local de ocio nocturno de la capital charra.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 14 de noviembre, cuando los agentes de la Policía Nacional fueron comisionados a las inmediaciones del establecimiento por una reyerta que se estaba produciendo.

Cuando llegaron al lugar, los agentes se encontraron con dos hombres que habían sido retenidos por el personal de seguridad del local.

Estos mismos manifestaron que los dos varones habían protagonizado un altercado en el interior del local y habían sido expulsados del mismo.

También allí había otro hombre que presentaba una hemorragia en la oreja derecha y manifestó que las lesiones se las había ocasionado uno de los implicados mediante un mordisco durante la pelea.

El personal sanitario de emergencia desplazado hasta el lugar, que se encargó de atender a la víctima, notificó que esta presentaba lesiones graves en la oreja derecha y una luxación de hombro, siendo trasladado hasta el Hospital Clínico.

Ante estos hechos y las manifestaciones recogidas en el lugar, los agentes decidieron detener al presunto agresor como responsable de un supuesto delito de lesiones.