Salamanca da una segunda vida a 151 negocios de pueblos conectando a propietarios con nuevos emprendedores

David Mingo en la feria que ha tenido lugar en Guijuelo. Fotografía: Diputación de Salamanca.

La Diputación de Salamanca quiere dar un nuevo impulso a uno de sus programas más importantes para combatir la despoblación y garantizar el futuro económico de los municipios de la provincia.

La Feria de Negocio Rural, celebrada esta jornada en Guijuelo, ha servido para reafirmar el compromiso de la institución provincial con una iniciativa pionera que ya ha permitido dar continuidad a 151 negocios y que aspira a seguir creciendo y traspasar las fronteras salmantinas.

El encuentro ha contado con la participación del presidente de la Diputación, David Mingo; el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín; y el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, quienes han estado acompañados por más diputados provinciales y concejales guijuelenses, además de los propios interesados, propietarios y emprendedores.

Tanto David Mingo como Roberto Martín han destacado la importancia de facilitar el relevo generacional en establecimientos que corren el riesgo de desaparecer por jubilaciones, falta de sucesores u otras circunstancias.

La feria se convierte así en un punto de encuentro entre propietarios que necesitan traspasar sus negocios y emprendedores interesados en iniciar una actividad económica, evitando el cierre de establecimientos que prestan servicios esenciales a los vecinos.

Durante su intervención, David Mingo ha puesto en valor los resultados de un programa que nació en Salamanca y que posteriormente ha servido de referencia para otras administraciones. “Fuimos pioneros, nos lo copiaron otros”, ha recordado el presidente provincial, quien ha destacado que 151 negocios vinculados a otras tantas familias han conseguido encontrar una posibilidad de continuidad gracias a esta iniciativa.

El presidente ha insistido en que detrás de cada establecimiento hay mucho más que una actividad económica. Su permanencia contribuye a mantener servicios, empleo y oportunidades, especialmente en los municipios más pequeños.

Como ejemplo cercano, ha mencionado el caso de Guijuelo, donde una academia y un bar han logrado tener continuidad gracias al programa. David Mingo ha recordado que, aunque Guijuelo constituye uno de los principales motores industriales de la provincia, su actividad económica también necesita una amplia red de comercios y servicios que atiendan tanto a sus vecinos como a los miles de trabajadores que llegan al municipio.

El 49 % busca relevo

Uno de los datos más relevantes de la jornada ha sido el porcentaje de establecimientos que siguen buscando una oportunidad. Según ha explicado el presidente de la Diputación, el 49 % de los negocios inscritos inicialmente en el programa Negocio Rural Salamanca, continúa disponible para encontrar personas interesadas en asumir su actividad.

Esta realidad demuestra que todavía existe un importante margen de crecimiento y que resulta necesario intensificar la difusión de las oportunidades empresariales que ofrece el medio rural salmantino.

“No nos debemos conformar”, ha afirmado David Mingo, quien ha defendido la necesidad de reforzar las herramientas de promoción, potenciar la página web del programa, ampliar la publicidad y explorar nuevas vías de comunicación para conseguir que las oportunidades lleguen a más emprendedores.

El objetivo es que quienes desean poner en marcha un proyecto empresarial conozcan las posibilidades de establecerse en Salamanca, aprovechando negocios que ya cuentan con instalaciones, trayectoria y una actividad desarrollada.

Más allá de Salamanca

El presidente de la Diputación ha expresado su voluntad de dar mayor proyección a la Feria de Negocio Rural, ampliando su visibilidad y buscando fórmulas para acercar los establecimientos disponibles a emprendedores de fuera de la provincia.

La intención es que Salamanca pueda mostrar sus oportunidades de negocio a un público cada vez más amplio, poniendo en valor las ventajas de vivir y emprender en sus municipios. Para ello, David Mingo ha señalado que la seguridad, la calidad de vida, la cercanía de los servicios y las posibilidades de acceso a la vivienda en determinadas localidades constituyen factores que pueden favorecer la llegada de nuevos habitantes. «El relevo generacional en nuestra provincia tiene que ser una obligación para la Diputación, tiene que ser un objetivo prioritario», ha subrayado.

Asimismo, ha trasladado a los propietarios y emprendedores el respaldo de la institución provincial para continuar desarrollando el programa.

Por otro lado, la feria también ha servido para presentar dos herramientas de apoyo destinadas a facilitar la puesta en marcha y continuidad de actividades empresariales en el medio rural.

Por un lado, una guía de ayudas y subvenciones, que reúne información útil sobre los recursos disponibles para quienes desean emprender o asumir un negocio existente.

Por otro, una guía específica para emprendedores, concebida como material de orientación para quienes se plantean iniciar una nueva etapa profesional al frente de un establecimiento.

Ambas publicaciones complementan el trabajo de intermediación que desarrolla la Diputación para poner en contacto a propietarios y posibles sucesores.

Finalmente, se ha subrayado que más allá de las cifras, las Ferias de Negocio Rural, de las que este año se han celebrado tres con esta de Guijuelo y a la que se sumará el próximo 21 de noviembre la prevista en Carbajosa de la Sagrada, ha puesto de manifiesto que la continuidad de un comercio, un bar, una academia o cualquier otro establecimiento puede resultar decisiva para el futuro de una localidad. Evitar un cierre significa conservar servicios para los vecinos, mantener actividad económica y generar oportunidades para que nuevas familias puedan establecerse en el territorio.

La Diputación de Salamanca reafirma así su compromiso con un programa que pretende convertir el relevo generacional en una herramienta de desarrollo rural y lucha contra la despoblación. Porque, como ha defendido David Mingo durante la jornada, garantizar que los pueblos sigan teniendo negocios, servicios y oportunidades es también garantizar que tengan futuro.