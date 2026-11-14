Imagen del punto de venta donde ha sido sellado el boleto. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

El Euromillones deja un buen saco de billetes en un municipio de Salamanca y el bote crece hasta los 26 millones

En el sorteo de Euromillones de este viernes no se han registrado boletos acertantes de primera categoría (5+2).

Con el eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones, un único acertante de primera categoría (5+2) va a poder ganar 26 millones de euros.

Sí que se ha registrado en Castilla y León un premio en el sorteo de tercera categoría (5+0), en concreto en la localidad salmantina de Carbajosa de la Sagrada.

El boleto ha sido validado en el Centro Comercial Leclerc, en la Avenida Leclerc, 1 L-11 y el agraciado se va a llevar un premio que asciende a los 20.498,31 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 16-27-32-41-45 y las estrellas han sido el 2 y el 12.