El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha una nueva edición de Educar en Familia para proteger a los menores

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado una nueva edición del programa municipal Educar en Familia, destinado a padres y madres con menores de edad que deseen profundizar en su educación y cuidado.

A través de cuatro grupos, con unas quince personas cada uno, se facilitan habilidades a las familias en función de las necesidades evolutivas de la etapa vital en que se encuentran.

Durante siete sesiones, con periodicidad semanal y una duración aproximada de hora y media, se abordan temas que analizan las necesidades detectadas a través de los Centros de Acción Social (CEAS) y de la Sección de Infancia de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, o bien aquellos temas sugeridos por las propias familias y la persona formadora en la edición anterior del programa.

El primer grupo, para padres y madres con menores entre 6 y 11 años, se reúne los jueves de 10:30 a 12:00 horas en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez ‘El Charro’.

El segundo grupo, para familias con menores entre 12 y 17 años, se reúne los miércoles de 17:30 a 19:00 horas en el Espacio Joven; y otros dos grupos, para padres y madres de menores con necesidades educativas especiales, se reúnen los martes de 10:30 a 12:00 en el CMI Victoria Adrados y los viernes de 11:00 a 12:30 horas en el CMI La Vega.

La metodología del programa es grupal, participativa y experiencial. Cada grupo está dirigido por un formador que presenta los contenidos y promueve el debate y la reflexión entre los participantes.

Así, no sólo se evita el agravamiento de determinadas situaciones, sino que además se proporciona un espacio de escucha y reflexión que propicie la prevención.

En el caso de las familias de menores con necesidades educativas especiales, el objetivo es ofrecer pautas educativas y de cuidado específicas, así como fomentar el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre las personas participantes.

La utilidad de Educar en Familia se pone de manifiesto al disminuir los factores de riesgo que puedan afectar al desarrollo y bienestar de los menores.

Las valoraciones realizadas por las personas asistentes a ediciones anteriores del programa reflejan su conformidad y satisfacción al formar parte de un grupo con similares características y preocupaciones educativas, lo que les ha ayudado a relativizar las situaciones individuales y entenderlas como sucesos propios de etapas evolutivas por las que pasan sus hijos e hijas.