El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, durante su discurso en el stand de la Diputación de Salamanca en Intur 2026. Ayto. Santa Marta de Tormes.

Santa Marta exhibe en Intur su variada oferta de turismo de calidad y presenta una nueva edición de su villa navideña

El alcalde de Santa Marta de Tormes y presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, David Mingo, ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur 2026), que se celebra este fin de semana en Valladolid, la propuesta turística del municipio salmantino.

Durante su intervención en el escaparate ferial, el regidor ha puesto en valor la amplia y variada oferta de actividades con la que cuenta la localidad charra, destacando de manera especial su villa navideña, la que cada año atrae a más visitantes al centro del municipio transtormesino y este año se presenta bajo el lema 'Vive la magia de la Navidad en Santa Marta'

Consolidando así, su posicionamiento como destino de referencia para los visitantes que se acercan a la provincia de Salamanca.

El presidente y varios diputados de la Diputación Provincial junto a la campaña de navidad de Santa Marta de Tormes. Ayto. Santa Marta de Tormes.

Este certamen, que celebra en 2026 su XXIX edición en la Feria de Valladolid desde este viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre, está considerado el principal escaparate a nivel nacional dedicado exclusivamente al turismo de calidad de la marca España.

La cita reúne a cientos de destinos, administraciones públicas y empresas del sector con un doble formato: abriendo por un lado, Intur Negocios, una jornada profesional centrada en el contacto comercial directo entre empresarios turísticos, agencias de viajes y touroperadores.

Y por otro, Intur Viajeros, abierta durante todo el fin de semana al público general para promocionar propuestas culturales, gastronómicas, rurales y de naturaleza de cara a futuras escapadas.