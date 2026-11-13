Juan Manuel Corchado, rector de la USAL y el rector de la UABCS, Dante Arturo Salgado González firman el convenio marco internacional. Comunicación USAL.

Puente académico entre México y Salamanca: la USAL firma dos convenios estratégicos de movilidad y docencia

Golpe de efecto internacional y puente directo con el Pacífico mexicano. El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha sellado en México una alianza estratégica con la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) mediante la firma de dos convenios de cooperación académica.

La rúbrica, formalizada junto a su homólogo mexicano, Dante Arturo Salgado González, abre un nuevo corredor de colaboración entre España y México que blindará el intercambio de estudiantes y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación y docencia.

La operación comprende un convenio marco internacional y un acuerdo específico de movilidad de alumnado, consolidando la hoja de ruta de internacionalización del Estudio salmantino en Iberoamérica.

Ambas instituciones han pactado establecer una cooperación estable y operativa, alejada del mero protocolo institucional y enfocada a dar respuestas concretas a las demandas reales de sus respectivas comunidades académicas.

Programas sobre IA

El eje vertebral de esta nueva etapa residirá en el diseño e impartición de programas de formación especializada a demanda.

La USAL y la UABCS analizarán de forma conjunta las carencias y retos de los distintos sectores profesionales e institucionales para lanzar propuestas académicas a medida, adaptadas a las exigencias de cada ámbito de conocimiento.

Además de la firma protocolaria de los acuerdos, la visita institucional de Juan Manuel Corchado a Baja California Sur incluyó una ponencia académica de calado ante la comunidad universitaria mexicana.

El rector salmantino impartió la conferencia titulada "La Inteligencia Artificial en la educación superior: oportunidades, riesgos, ciberseguridad y responsabilidad", en la que desgranó el impacto inmediato y los desafíos éticos y técnicos que esta tecnología plantea para el futuro de las universidades.