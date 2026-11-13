El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, junto al presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo presentando la campaña 'Ciudad Rodrigo, estrella de la Navidad' en Intur. Ayto. Ciudad Rodrigo.

Ciudad Rodrigo pide el voto de toda Castilla y León para ganar el concurso de Ferrero Rocher: "Somos la estrella de la Navidad"

Escaparate turístico de primer orden en Valladolid y cierre de filas institucional por la iluminación navideña de Miróbriga.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo participa este fin de semana en la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) para promocionar sus principales reclamos patrimoniales y culturales, con un protagonismo especial para su candidatura oficial a la campaña 'Juntos Brillamos Más', impulsada por la firma Ferrero Rocher.

El alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias, ha presentado la propuesta en el estand de la Diputación de Salamanca potenciando el lema 'Ciudad Rodrigo, Estrella de la Navidad'.

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, junto al teniente de alcalde, Ramón Sastre; la concejala de Turismo, Belén Barco, y la delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz en Intur. Ayto. Ciudad Rodrigo.

La puesta de largo en el recinto ferial vallisoletano ha contado con un destacado respaldo institucional.

Durante el acto, el presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha trasladado el apoyo total de la institución provincial a la candidatura, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su apoyo expreso a la localidad mirobrigense.

El regidor ha estado arropado además por su equipo de Gobierno, representado por el teniente de alcalde, Ramón Sastre; la concejala de Turismo, Belén Barco; y la delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz.

Los únicos de Castilla y León

Ciudad Rodrigo afronta esta segunda fase del certamen como la única localidad de Castilla y León que sigue adelante en la competición nacional, midiéndose a otros 17 municipios de toda España para lograr la emblemática iluminación navideña y proyectar su imagen a nivel nacional.

En declaraciones durante su intervención en Valladolid, Marcos Iglesias ha subrayado el esfuerzo realizado por el Consistorio durante los últimos años para posicionar el municipio en estas fechas:

"Venimos con nuestra propuesta navideña. De unos años para acá, en Ciudad Rodrigo llevamos cuidando de forma minuciosa la Navidad de tal forma que somos la estrella de la Navidad, esa estrella de frontera que tanto estamos destacando en el conjunto de los municipios que estamos apostando por la Navidad".

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, junto al teniente de alcalde, Ramón Sastre; la concejala de Turismo, Belén Barco, y la delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz en Intur. Ayto. Ciudad Rodrigo.

El primer edil ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana en toda la provincia y la Comunidad para alzarse con el triunfo en esta edición:

"Este año es un poquito especial porque somos candidatos en el concurso de Ferrero Rocher y queremos como municipio conseguir este objetivo", afirmó Iglesias.

Añadiendo que "creemos que tenemos grandes posibilidades y que entre todos juntos, la provincia de Salamanca y el conjunto de la sociedad de Castilla y León, podemos lograr que Ciudad Rodrigo brille más y juntos brillemos por la Navidad".