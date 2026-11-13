Abascal visita Salamanca para impulsar a Vox en la batalla por el último escaño que puede arrebatar al PP en la provincia

Salamanca se ha convertido en uno de los objetivos electorales de Vox de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo tienen marcado en rojo en su agenda.

La formación de Santiago Abascal aspira a recuperar el diputado que consiguió en la provincia en 2019 y que perdió en los últimos comicios de 2023.

Por eso, el objetivo está claro y ha decidido reforzar su presencia en la campaña con la visita de su líder nacional.

De momento, la visita de Abascal es la única anunciada por los grandes partidos para la campaña electoral en Castilla y León. Aunque Feijóo y Pedro Sánchez han estado en precampaña, todavía no se ha anunciado nada para las próximas semanas.

Así, Abascal se desplazará a la capital salmantina el próximo viernes, 20 de noviembre, para realizar una declaración a los medios de comunicación en la Plaza Mayor, a las 12:00 horas.

La convocatoria, anunciada por Vox a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, se producirá a tan solo nueve días de la cita con las urnas.

Y lo hace en un momento en el que las expectativas electorales de la formación apuntan a una posible entrada en el reparto de los cuatro diputados que corresponden a Salamanca.

Salamanca es una de las circunscripciones en las que la formación ve posibilidades de arañar representación y donde cada movimiento puede resultar determinante para decantar el último escaño.

La visita de Abascal supone, además, un espaldarazo a la candidatura encabezada por Laura Magdalena Miguel, que se presenta como la principal baza del partido para lograr representación en el Congreso por la provincia.

Un escaño

En las elecciones generales de 2023, el Partido Popular consiguió tres de los cuatro diputados de Salamanca, mientras que el PSOE obtuvo el representante restante. Vox se quedó entonces fuera del Congreso por la provincia.

La posibilidad de que los de Abascal consigan un diputado obligaría, en principio, al PP a ceder uno de los tres representantes que mantiene actualmente.

Es precisamente ahí donde se concentra buena parte de la batalla electoral salmantina: los populares parten con una posición de fuerza, pero Vox aspira a convertir el crecimiento que reflejan los sondeos en un escaño.

Se trata de una estimación elaborada a partir de sondeos nacionales y simulaciones provinciales.

El macrosondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) también contempla la posibilidad de que Vox consiga representación en la provincia.

Su estimación deja al partido en una horquilla de cero a un diputado, frente a los entre uno y dos representantes que calcula tanto para populares como para socialistas. Una previsión que mantiene abierto el escenario y sitúa a Vox en la pugna por el último escaño.