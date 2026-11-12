Recreacion del cerramiento del Recinto Ferial de La Aldehuela. Ayuntamiento

Salamanca prepara La Aldehuela para grandes espectáculos y citas culturales: licitación por 369.831 euros

El recinto ferial de La Aldehuela contará con un nuevo cerramiento para facilitar la celebración de grandes eventos culturales.

El Ayuntamiento de Salamanca ha sacado a licitación las obras por un presupuesto base de 369.831,41 euros. El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de cinco meses.

La actuación se llevará a cabo en el límite del recinto con la avenida de La Aldehuela.

El proyecto contempla la instalación de un cierre de 2,5 metros de altura, formado por un murete de hormigón y una verja metálica con barrotes verticales.

El acceso al recinto también cambiará. Se instalarán cinco puertas correderas.

Tres tendrán ocho metros de longitud y estarán destinadas al paso de vehículos. Las otras dos medirán seis metros.

Además, el proyecto incluye dos puertas abatibles para los peatones. Todas tendrán un diseño similar al de la nueva verja.

La intervención busca facilitar la organización y el desarrollo de actividades de gran formato en este espacio, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad durante las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega.

La Aldehuela también acoge cada domingo el tradicional Rastro.

Su ubicación junto al río Tormes y sus amplias zonas de aparcamiento la convierten en un espacio habitual para vecinos y visitantes.

El recinto dispone de más de 1.300 plazas de aparcamiento gratuitas en superficie y cuenta con conexiones de transporte público y diferentes opciones de acceso, tanto en vehículo privado como mediante medios de movilidad sostenible.