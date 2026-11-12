Salamanca invierte 800.000€ en reformar el Julián Sánchez 'El Charro': una "segunda piel" para frenar el calor extremo

Un nuevo paso hacia la sostenibilidad en uno de los edificios públicos más transitados de la capital. El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha este jueves los trabajos de mejora del consumo energético y del confort térmico en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro'.

Partiendo de un presupuesto de adjudicación de 798.655,26 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, la intervención busca poner fin a los problemas de temperaturas extremas que sufre este inmueble acristalado.

Beneficiando a los más de 150.000 usuarios anuales habituales y generando un ahorro estimado de hasta 16.000 euros al año en las arcas municipales.

La actuación, integrada dentro del plan europeo 'CoNEcta Salamanca' —financiado al 60% por los fondos FEDER para impulsar los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas—, ataca de raíz el efecto invernadero que provoca la gran fachada de muro cortina del complejo.

Para ello, se instalará una "segunda piel" en la cara orientada a la plaza de la Concordia mediante toldos automatizados de lona microperforada en tonos tierra, situados a un metro del vidrio para crear una cámara de aire ventilada.

Este sistema, resistente a vientos de hasta 110 km/h y gestionado por sensores en tiempo real, frenará hasta el 97% del calor de la radiación solar directa y reducirá la ganancia térmica en más de un 40%.

Escudo contra goteras

El despliegue técnico también resuelve una reivindicación histórica de los deportistas del pabellón municipal.

En el Muro de los Olímpicos se instalará un sistema fijo de lamas en el gran lucernario que evitará tanto el calor excesivo como los deslumbramientos que sufrían los jugadores de baloncesto por la orientación de las canastas respecto al sol.

Asimismo, se sustituirá un tramo lateral de vidrio por una puerta corredera para facilitar la ventilación y el acceso de mantenimiento, y se recubrirá la cubierta con aislamiento de lana de roca y chapa lacada para erradicar goteras y filtraciones.

De forma paralela, el Consistorio renovará toda la iluminación interior por tecnología LED de alta eficiencia, incorporará una caldera de mayor potencia para respaldar la climatización en días de frío extremo y reubicará los conductos de retorno del aire junto a nuevos desestratificadores en el pabellón y el salón de actos.

En los accesos al vestíbulo —reconvertido hoy en sala de espera de los servicios sociales— se colocarán cortinas de aire climatizado que permitirán recortar entre un 15% y un 25% el gasto actual en aire acondicionado.

Renaturalización

La reforma trasciende el interior del edificio para transformar su entorno urbano en la plaza de la Concordia.

El proyecto contempla la creación de nuevos parterres perimetrales con especies arbustivas de bajo consumo hídrico y floración escalonada, rematados por una bancada de granito pensada para el descanso vecinal.

El cinturón verde se completará con la plantación de plantas trepadoras de sombra sobre el muro oeste del salón de actos y un gran magnolio junto a los cipreses ya existentes.