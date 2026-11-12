Mario (31 años), mecánico de Renfe: "Nos han quitado casi todo el mantenimiento de trenes por la privatización"

Detrás de cada tren que surca las vías a alta velocidad o transporta mercancías por la red ferroviaria hay una labor técnica tan invisible como determinante para la seguridad de miles de viajeros.

En un momento de máxima exposición mediática para el sector —marcado por la preocupación ciudadana tras los recientes accidentes ferroviarios y el acalorado debate sobre el estado de la infraestructura—, los talleres de mantenimiento de Renfe libran su propia batalla interna.

Salamanca, nodo estratégico de conexión con el oeste peninsular y la frontera con Portugal, no es ajena a esta transformación donde la irrupción de subcontratas y la paulatina externalización de servicios a empresas privadas están reconfigurando el día a día de sus operarios.

Mario Fuentes, un salmantino de 31 años ―32 en un mes― conoce a la perfección las entrañas de este oficio.

Tras formarse en el grado medio específico de mantenimiento de material rodante en Valladolid e ingresar en Renfe en enero de 2021, su trayectoria le ha llevado a trabajar en tres bases clave: Miranda de Ebro, la gran Base de Mantenimiento Integral (BMI) de Valladolid y, finalmente, el taller de su tierra natal.

Desde su posición en la capital salmantina, el joven técnico analiza la exigencia del trabajo diario en los boxes, el impacto del recelo social en la calle, la pérdida de carga de trabajo propia frente a las contratas privadas y el futuro de una profesión que, a pesar de los cambios en el modelo de gestión, sigue siendo piedra angular de la movilidad sostenible.

"Con dos accidentes en ocho meses la gente tiene más miedo, pero detrás de un tren hay un trabajo minucioso y cientos de revisiones"

Pregunta.- Mario, ¿cómo surge tu vinculación con el mundo del ferrocarril? ¿Fue una vocación desde pequeño o una oportunidad que se cruzó en el camino?

Respuesta.- En mi caso fue una oportunidad que se me presentó en el camino en 2017 gracias a un amigo que ya pertenecía al gremio. Él me contó cómo funcionaba la empresa y el examen a seguir.

Me apunté en Valladolid a un módulo de grado medio del Ministerio de Educación junto con Renfe para el mantenimiento de trenes y material rodante. Estuve dos años estudiando, me presenté a la oposición, la aprobé e ingresé en Renfe el 11 de enero de 2021.

P.- Para los viajeros que solo ven el tren desde el andén, la labor de taller es una gran desconocida. ¿Cómo es la rutina diaria de un técnico de mantenimiento?

R.- Varía mucho según la base a la que pertenezcas. Yo he estado en tres. Empecé en Miranda de Ebro reparando vagones de mercancías y haciendo mantenimientos marcados por kilometraje.

Luego estuve dos años en la base de Valladolid, que es una de las más grandes de Europa; allí el trabajo es de fabricación y gran intervención en vehículos de viajeros, donde el tren se desmonta prácticamente por completo.

Y ahora estoy en mi tierra, en Salamanca. Aquí manteníamos locomotoras de mercancías e intervenciones más pequeñas para que salgan a vía en días, aunque actualmente nos hemos enfocado más en reparar piezas específicas como turbotransmisiones o reductoras que nos llegan de talleres de todo el país.

P.- Tras los fatales accidentes ferroviarios ocurridos en el último año, el sector ha quedado en el foco. ¿Os llega ese recelo o esa preocupación por parte de la gente de vuestro entorno?

R.- Evidentemente sí. Tus familiares y amigos te preguntan mucho más: qué ha fallado, por qué sucede esto o si hay poco mantenimiento en trenes o vías. Hace un año nadie pensaba en montarse en un tren y tener un accidente; era el transporte más seguro.

Al haber vivido dos accidentes en ocho meses se genera más miedo y respeto. Hay cosas que sabemos contestar y otras que se nos escapan porque no entran dentro de nuestras competencias, pero sí que se percibe ese ambiente.

P.- ¿Sientes que el usuario valora todo el trabajo silencioso que se hace en los talleres antes de que un tren se ponga en marcha?

R.- Hay una labor tremenda detrás. Para que un tren pueda circular a 280 o 300 kilómetros por hora se le realizan muchísimas pruebas. Los trenes, sobre todo los de alta velocidad, entran a los talleres prácticamente a diario para ser revisados.

El trabajo es muy minucioso. Para que te hagas una idea, solo en la BMI de Valladolid podemos trabajar entre 500 y 600 personas de Renfe, y sumando las subcontratas privadas nos juntamos de 800 a 900 personas dentro del taller.

"Locomotoras y vagones han pasado casi al completo a la empresa privada"

P.- En el taller de Salamanca compartís instalaciones con la subcontrata Actren. ¿Hasta qué punto se ha acelerado la externalización del mantenimiento ferroviario en los últimos tiempos?

R.- Desde que entré en 2021 se estaba externalizando, pero últimamente va a pasos agigantados. A principios de año, en Renfe Mantenimiento teníamos en dotación a nivel nacional unas 83 u 84 locomotoras de mercancías de la serie 3000.

Ahora, quitando unas cinco o siete que mantendrá Renfe, el resto han pasado a la empresa privada tras sacar una concesión.

Con los vagones de mercancías ha pasado igual: el taller de remolcado de Miranda de Ebro, donde yo empecé, cerró hace unos meses porque ya no había trabajo. Las bases pequeñas como Salamanca nos hemos quedado prácticamente sin ese mantenimiento diario porque se ha privatizado la gestión.

P.- Con este escenario de pérdida de cargas de trabajo internas, ¿cómo ves el futuro del oficio para las nuevas generaciones que se forman en FP?

R.- El futuro del transporte ferroviario está asegurado porque es un medio sostenible, rápido y cada vez más utilizado.

Lo que no sabría decirte con certeza es cómo estará el futuro para entrar directamente a la empresa pública, porque en apenas ocho meses hemos perdido el mantenimiento de materiales que antes hacíamos nosotros.

Mario Fuentes, mecánico de mantenimiento de Renfe. Cedida.

Dependerá también de las políticas y de quién esté al mando al ser una empresa pública.

Aun así, a los jóvenes que estén estudiando les diría que luchen con ilusión; es un sector muy bonito y si se pelea, se consigue.

P.- Tu objetivo personal era volver a trabajar en tu tierra. ¿Qué es lo que más te satisface cuando concluyes la jornada en el taller de Salamanca?

R.- Conseguir volver a Salamanca era mi gran motivación porque aquí somos muy poquitos trabajadores.

Lo que más satisfacción me da es cuando entra una locomotora con una avería compleja que quizás no han sido capaces de solucionar en otros sitios, das con la tecla, la reparas y ves que vuelve a salir a la vía a rodar en pleno funcionamiento.