Carbayo llama a la "auténtica reconstrucción nacional" y pide un Gobierno "que cumpla con Salamanca y nos escuche"

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado hoy las líneas prioritarias de su formación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, reclamando un Ejecutivo central "comprometido con las necesidades de la provincia" y defendiendo una "auténtica reconstrucción nacional" liderada por Alberto Núñez Feijóo.

Durante un desayuno informativo con los medios de comunicación, en el que ha estado acompañado por los candidatos salmantinos al Congreso y al Senado, Carbayo ha denunciado lo que considera un "ninguneo constante" y un "desprecio sistemático" del actual Gobierno hacia Salamanca.

"Necesitamos un gobierno de España que mire a Salamanca, que cumpla con Salamanca y que escuche a Salamanca. Por el futuro de Salamanca, pedimos a los salmantinos que depositen su confianza en el Partido Popular y en Alberto Núñez Feijóo", ha indicado.

Frente a esta situación, el dirigente popular ha puesto en valor la gestión de su partido en administraciones como la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y los ayuntamientos: "Es el momento de la gestión y de la responsabilidad. Nuestros gobiernos son nuestro mejor aval", ha afirmado.

En el bloque de infraestructuras, el presidente provincial del PP ha detallado el compromiso de acelerar los tramos pendientes del Corredor Atlántico y de la Ruta de la Plata, además de abordar la modernización de la red ferroviaria convencional para reforzar su seguridad y fiabilidad.

En materia de vivienda, ha repasado las medidas del programa nacional, que pasan por impulsar la construcción de un millón de viviendas, movilizar suelo público y privado, agilizar la concesión de licencias y fomentar la rehabilitación, sumando medidas contra la ocupación ilegal con desalojos en un plazo de 48 horas.

Respecto al sector primario, Carbayo ha abogado por una Política Agraria Común (PAC) con financiación suficiente, la mejora de los seguros agrarios y la exigencia de cláusulas espejo o condiciones equivalentes para las importaciones.

Asimismo, ha subrayado la apuesta por los incentivos fiscales en el medio rural, el respaldo a la mujer rural y la posibilidad de anticipar hasta el 70 por ciento de las ayudas de incorporación de la PAC destinadas a jóvenes agricultores.

En el ámbito económico y tecnológico, el dirigente salmantino ha vinculado el crecimiento logístico e innovador de la provincia con los estímulos a la investigación, la transferencia de conocimiento y la garantía de suministro energético.

Según ha explicado, el programa electoral prevé anticipar la capacidad de las redes eléctricas en áreas industriales, tecnológicas y logísticas para evitar que la falta de conexiones frene la llegada de nuevas inversiones.

En materia fiscal y laboral, ha apuntado la rebaja del IRPF para rentas medias y bajas junto a su deflactación conforme a la inflación, así como la exención de cuota durante el primer año para los nuevos autónomos.

Del mismo modo, ha recordado el compromiso de reconocer como profesiones de riesgo la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Tras pedir el respaldo de los votantes para un proyecto centrado en el empleo, la vivienda y los servicios públicos, aseguró contar con "el mejor candidato" y "el mejor programa posible".

Carbayo ha recordado que el acto oficial de apertura de campaña en la provincia tendrá lugar esta noche, a las 21:30 horas, en el hotel Alameda Palace, con la participación del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, y los candidatos salmantinos.