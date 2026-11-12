El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, entrega el trofeo de 'mejor faena' de la feria al matador de toros, Marco Pérez. Ayto. Salamanca.

"Apoyo sincero y sin fisuras": el alcalde de Salamanca reivindica la tauromaquia por su valor artístico, ecológico y económico

Alegato institucional y rotundo en el Teatro Liceo. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reafirmado este jueves el respaldo "sincero y sin fisuras" del Ayuntamiento al sector taurino durante la celebración de la Gala Cultural Taurina.

El regidor ha exigido a las administraciones públicas encabezar la defensa del toreo sin "titubeos" ni "medias tintas", arremetiendo contra los intentos de limitar la libertad de los aficionados y reivindicando la tauromaquia como un pilar indispensable de la identidad charra, motor de empleo y garantía para la conservación medioambiental de la dehesa.

Acompañando el frente común que conforman el Consistorio, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, García Carbayo ha puesto en valor el momento dulce que atraviesa la cantera y el campo bravo salmantino.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo con los jóvenes matadores de toros salmantinos: Marco Pérez, Ismael Martín y Julio Norte. Ayto. Salamanca. Meta.

El alcalde ha destacado el papel clave de instituciones como el Museo Taurino 'Primitivo Sánchez Laso', dirigido por Pablo del Castillo, el Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, la Escuela Taurina de la Diputación y propuestas formativas como la 'MasterClass' del periodista Javier Lorenzo —que celebrará su sexta edición en 2027—.

Además de agradecer la labor de la Federación de Peñas Taurinas Helmántica, presidida por Jorge Lurueña, y la trayectoria divulgativa del pregonero de la gala, Fernando Fernández Román, histórico referente de Tendido Cero en Televisión Española.

Reconocimiento a Marco Pérez

En el apartado de distinciones, el primer edil ha felicitado de manera especial al matador salmantino Marco Pérez, galardonado con el premio municipal a la Mejor Faena de la Feria —instaurado en 1998— por su "templada e inteligente" labor ante el toro 'Vanidoso', de la ganadería de Garcigrande, distinguido a su vez con el Toro de Oro de la Junta.

Carbayo ha celebrado la extraordinaria temporada del joven diestro, con la que ha devuelto al toreo de Salamanca al "top 10" del escalafón nacional.

El reconocimiento municipal se ha hecho extensivo a Julio Norte —triunfador de la noche con tres premios tras su puerta grande como novillero en Madrid y su alternativa en Dax—, así como a los diestros Ismael Martín, Damián Castaño, Manuel Diosleguarde, Alejandro Marcos y Valentín Hoyos.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala de festejos y tradiciones Carmen Seguín en la Gala Cultural Taurina de Salamanca 2026. Ayto. Salamanca. Meta.

Asimismo, el alcalde ha ensalzado el prestigio de los hierros de Garcigrande y Montalvo, junto a los hombres de plata premiados, subrayando el peso económico y cultural de los ganaderos del Campo Charro.