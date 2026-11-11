Salamanca extiende su red inalámbrica municipal a más de 33.000 vecinos con 14 nuevas zonas wifi de acceso libre

Zarpazo a la brecha digital en los barrios del norte de la capital charra. El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado los trabajos para ampliar la red municipal de espacios públicos con acceso gratuito a internet a través de conexión WiFi.

El proyecto, financiado con fondos europeos y con un presupuesto cercano a los 300.000 euros, supondrá el despliegue de 14 nuevas zonas con cobertura inalámbrica que se suman a los 22 puntos que ya operaban en plazas, parques y dependencias municipales.

La actuación beneficia de manera directa a los barrios de Garrido Norte, Garrido Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, una zona urbana que concentra a más de 33.000 vecinos.

La intervención se integra dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) y la Agenda Urbana municipal, cuya inyección económica global alcanza los 15,2 millones de euros cofinanciados al 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Parques, bibliotecas y centros

El despliegue garantizará el acceso inalámbrico en recintos al aire libre y en equipamientos públicos interiores.

En el ámbito exterior, la red abarcará los parques de Garrido, Chinchibarra, Salesas y Würzburg, la plaza de Barcelona, el Jardín de los Gozos y las Sombras, la plaza de la Biblioteca Torrente Ballester y el futuro Centro de Innovación Juvenil (que se ubicará en la actual Casa de la Juventud de Garrido).

En el interior de dependencias municipales, la cobertura pública se instalará en la propia Biblioteca Torrente Ballester, el Archivo Municipal, el Centro de Innovación Juvenil y la Escuela Municipal de Música y Danza Santa Cecilia.

Asimismo, los trabajos servirán para reforzar y mejorar el caudal de conexión existente en el Centro de Mayores 'Tierra Charra' y en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro'.

Todos estos puntos contarán con cartelería identificativa para indicar a los usuarios la disponibilidad del servicio.