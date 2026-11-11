"Estamos a las puertas de un estallido social": los sindicatos avisan desde Salamanca tras una mojada mañana de huelga

Mañana de movilización en las calles de la capital charra. La manifestación matutina de la huelga general por el Derecho a la Vivienda ha desembocado este mediodía en una abarrotada Plaza Mayor tras un arranque de madrugada agitado en los polígonos y puntos logísticos de Salamanca.

Mientras los portavoces sindicales han advertido desde el corazón de la ciudad de un imparable "estallido social" ante la asfixia inmobiliaria, la patronal CEOE Cepyme Salamanca ha rebajado de forma drástica el impacto de la convocatoria, cifrando la participación real en las empresas en un "escaso" 0,97 por ciento.

Según el balance facilitado por la confederación empresarial a mediodía, la actividad en la provincia se ha desarrollado "con normalidad y sin apenas incidencias".

La patronal sí ha reconocido paradas puntuales en el comercio, el transporte regular de viajeros y la recogida de basuras, atribuyéndolas no a un respaldo masivo a la huelga sino a la "presencia de piquetes que han intentado paralizar la prestación de los servicios mínimos", antes de que se restableciera la operativa.

Ante esta situación, la entidad ha remarcado que "el legítimo ejercicio del derecho de huelga debe ser plenamente compatible con el derecho al trabajo y con el respeto a las empresas y sus organizaciones representativas".

Conatos de bloqueo del bus

El choque de relatos contrapone la visión patronal con los focos de tensión vividos de madrugada. En las cocheras de FCC Medio Ambiente en el polígono Los Montalvos, la intervención de la Policía Local y la Policía Nacional para romper el bloqueo de un piquete se saldó con un agente herido.

Manifestación por la huelga general del 11 de noviembre en la Plaza Mayor de Salamanca. EE.

El efectivo cayó bajo la rueda de un camión de la basura tras sufrir un empujón durante los forcejeos en los accesos a la nave, aunque la celeridad de las asistencias médicas le permitió reincorporarse posteriormente al servicio.

Los incidentes no se limitaron al área logística de residuos. Grupos de más de 50 personas ocuparon de forma puntual las dársenas de la Estación de Autobuses para intentar paralizar las rutas interurbanas, mientras que se registraron pintadas en cinco locales de una conocida firma inmobiliaria de la capital.

Pese a estos episodios, el despliegue de seguridad garantizó el despliegue del 100% de la flota de limpieza y del 97% de los autobuses urbanos.

"La lluvia no frena la lucha"

A pesar de la intensa lluvia que ha empapado el recorrido, los colectivos sociales y organizaciones convocantes han exhibido músculo en la Plaza Mayor, con amplia presencia de jóvenes y personas de avanzada edad.

"La vivienda tiene que dejar de ser un objeto de negocio. Hay cosas que son para comerciar y hay cosas que son para habitar", ha clamado uno de los manifestantes a EL ESPAÑOL de Castilla y León, denunciando que "ha habido una política sostenida desde el gobierno de UCD y mantenida por los ejecutivos del PSOE y del PP dirigida a asegurar que el precio de la vivienda siga subiendo".

Asimismo, el manifiesto final ha arremetido contra la entrada de fondos internacionales tras el estallido de la burbuja de 2008.

"Ya Naciones Unidas advirtió en 2004 de que estábamos a las puertas de un estallido social, en un país con vivienda vacía y muchas familias sin casa, especialmente personas jóvenes, mujeres e inmigrantes. La lluvia no frena y las reivindicaciones son justas; la movilización en Salamanca va a ir a mayores a lo largo del día", han concluido los organizadores.