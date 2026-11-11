Un policía herido en Salamanca al pisarle un camión de la basura por el empujón de un piquete de la huelga general

Tensión de madrugada en las cocheras municipales con balance de lesiones. Un agente de la Policía Local de Salamanca ha resultado herido durante las primeras horas de la jornada de huelga como consecuencia de un tumulto registrado a las puertas de la base logística de la empresa FCC Medio Ambiente, en el polígono industrial de Los Montalvos.

El incidente se desencadenó cuando las fuerzas de seguridad trataban de abrir paso al servicio de recogida de residuos frente al bloqueo ejercido por un piquete informativo.

Según han detallado a este periódico fuentes policiales, el altercado se produjo en el momento exacto en el que los vehículos procedían a abandonar el recinto.

Al intervenir para despejar la vía, el agente fue desplazado de manera brusca: "Había piquetes y, al intervenir el policía para que pudieran salir, le han empujado, le han tirado para atrás y se ha pillado justo en el momento en el que pasaba el camión, que le ha pasado por encima del pie".

Las mismas fuentes desvinculan el atropello de cualquier intencionalidad por parte del conductor del camión de la basura y confirman que el golpe no reviste gravedad extrema, hasta el punto de que el efectivo "ya está reincorporado al servicio" tras ser atendido por las asistencias médicas.

Fracasa el bloqueo en cocheras

Pese al forcejeo y al percance sufrido por el agente, la intervención de la Policía Local y de la Policía Nacional logró restablecer de inmediato la circulación en la base de residuos, garantizando el despliegue del 100 por 100 de la flota de la concesionaria.

El seguimiento de la huelga en el turno de mañana del servicio de limpieza fue testimonialmente bajo: 163 de los 165 trabajadores acudieron a sus puestos de trabajo sin más incidencias.

El escenario se repitió de forma paralela en las cocheras de Salamanca de Transportes, donde otro piquete intentó frenar la salida del servicio de autobús urbano.

La rápida acción policial contuvo la protesta sin que se produjeran nuevos enfrentamientos físicos, permitiendo que el 97 por ciento de los vehículos de la red de transporte iniciara su itinerario habitual con absoluta normalidad por las calles de la capital charra.