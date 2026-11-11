Imagen de la crecida en del río Tormes en Puente del Congosto, en Salamanca. @puentecongosto X (antes Twitter)

La impactante crecida momentánea en Puente del Congosto del río Tormes: llegó a los umbrales de nivel rojo

El río Tormes ha protagonizado este miércoles, 11 de noviembre, una estampa atípica a su paso por Puente del Congosto (Salamanca). Las intensas precipitaciones por el paso de la borrasca Bruna han provocado que el caudal haya aumentado considerablemente estos días, hasta el punto de haber superado los umbrales de nivel rojo de forma temporal.

Aunque la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no ha decretado la alerta roja en esta localidad salmantina, al no haber sido algo sostenido en el tiempo, las imágenes muestran un río Tormes con un caudal al borde de las zonas habitadas.

La estación de aforo de Puente del Congosto ha llegado a registrar, durante algunos momentos, un caudal de 942,1 metros cúbicos por segundo y un nivel de 5,27 metros, a las 22:40 horas de este pasado martes.

Estas cifras son 41,1 puntos más de metros cúbicos por segundo y 12 centímetros por encima de los umbrales que marcan el nivel rojo. Estuvo lejos, eso sí, del máximo histórico en esta estación de aforo.

Fue en el año hidrológico 2019/2020 cuando se alcanzaron los 2.100 metros cúbicos por segundo.

Aunque la situación no alcanza los límites en estos momentos, desde la Subdelegación del Gobierno piden que la ciudadanía tome precauciones al respecto.

En concreto, aconsejan evitar zonas inundables y próximas al cauce, así como obedecer en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.