El director general de Cursos Internacionales y director de ELE USAL, Rubén Ramírez Gutiérrez; y el director de la nueva escuela en Indonesia, Norberto Rodríguez Sánchez. Álvaro Ballesteros Villarino. Comunicación USAL.

La USAL alcanza el sudeste asiático y abre su primera escuela de español en Indonesia

El imperio del español de la Universidad de Salamanca no encuentra fronteras en Asia. La institución salmantina ha oficializado la expansión de su red de escuelas franquiciadas de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE USAL) con su desembarco pionero en el sudeste asiático tras rubricar la apertura de su primera sede en Indonesia, ubicada en la emblemática isla de Bali.

La formalización del contrato se escenificó en la Sala de Prensa de Escuelas Menores de la USAL en un acto encabezado por el director general de Cursos Internacionales y responsable de ELE USAL, Rubén Ramírez Gutiérrez, y el director del nuevo centro indonesio, el empresario Norberto Rodríguez Sánchez.

Mediante esta incorporación, la red del Estudio salmantino suma ya 15 escuelas repartidas por ocho países de cuatro continentes.

Red estratégica en Asia

El nuevo centro arrancó su actividad académica e investigadora el pasado mes de septiembre con una rápida respuesta de matriculaciones que constata el auge del idioma en la zona.

Además de la oferta lectiva, la sede de Bali ha desplegado ya sus primeras actividades de calado social e institucional, contando en su inauguración oficial con representación de la Embajada de España en Indonesia, así como eventos populares como una carrera conmemorativa por el Día de la Hispanidad y jornadas gastronómicas dirigidas a los más jóvenes.

Al frente del proyecto se sitúa Norberto Rodríguez Sánchez, promotor afincado en el archipiélago desde 2006 y fundador de la firma Come2Indonesia, quien aporta casi dos décadas de experiencia en el sector turístico internacional.

El director general de Cursos Internacionales y director de ELE USAL, Rubén Ramírez Gutiérrez; y el director de la nueva escuela en Indonesia, Norberto Rodríguez Sánchez firman el contrato de expansión. Álvaro Ballesteros Villarino. Comunicación USAL.

Su liderazgo busca estrechar los puentes académicos entre España e Indonesia y servir como motor de atracción en un mercado estratégico.

USAL: marca internacional

La apertura en Bali supone un paso clave dentro de la estrategia de internacionalización del Estudio salmantino en el continente asiático, donde la marca ELE USAL ya contaba con presencia en Pekín, Shanghái, Shenzhen (China), Nepal y Teherán (Irán), contando además con másteres franquicia en China y Brasil.

A nivel global, la red de la Universidad de Salamanca consolida su expansión con sedes nacionales en Alicante, Barcelona, Bilbao, Mallorca y Gran Canaria, junto a sus centros europeos de Turín (Italia) y Estrasburgo (Francia) y las instalaciones latinoamericanas de Belo Horizonte y Cuiabá (Brasil).