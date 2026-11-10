La concejala de mayores, Isabel Macías presenta el programa de envejecimiento activo para 2027. Ayto. Salamanca.

Salamanca despliega 2.120 plazas y 145 talleres contra "la soledad y el aislamiento": así es el plan de envejecimiento activo

Apuesta firme por la autonomía personal y el combate directo a la soledad no deseada. El Ayuntamiento de Salamanca oferta un total de 2.120 plazas para el programa municipal de envejecimiento activo de cara al año 2027.

La concejala de Mayores, Isabel Macías, ha detallado este martes las claves de una convocatoria que contempla 145 grupos de trabajo repartidos en las instalaciones de Tierra Charra, Juan de la Fuente y Trastormes.

La principal novedad en el bloque de salud y movilidad reside en la implantación de la modalidad de pilates en los tres centros municipales, sumándose a disciplinas consolidadas como la gimnasia —fuerte y suave—, psicomotricidad, taichí o yoga.

En el apartado formativo-ocupacional, la oferta alcanza los 13 cursos y talleres, destacando la llegada de la actividad de restauración de objetos al centro Juan de la Fuente, que compartirá parrilla con materias como idiomas —inglés y portugués—, historia del arte, encuadernación, coro, pintura o bailes charros.

Inscripciones abiertas

El programa está dirigido a personas empadronadas en la capital mayores de 60 años, pensionistas o en situación de desempleo. El plazo para presentar las instancias arrancó este mismo martes y permanecerá abierto hasta el 23 de noviembre.

Las inscripciones deberán formalizarse directamente en los propios centros de mayores, recomendando cursar la solicitud en la sede donde se pretenda realizar el taller.

Cada solicitante podrá optar a un máximo de tres actividades —dos talleres formativos y una disciplina de ejercicio físico—.

La adjudicación final de las 2.120 plazas se resolverá mediante sorteo público, haciéndose oficiales las listas de admitidos y de reserva a partir del próximo 4 de diciembre.