Lucía, la salmantina de 23 años galardonada por usar la IA contra el alzhéimer: "Un homenaje a mi abuelo fallecido"

El uso ético, humanista y verdaderamente transformador de la inteligencia artificial tiene rostro, nombre y acento salmantino. A sus 23 años, Lucía Galindo Casal —graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)— ha logrado convertir lo que comenzó como un Trabajo de Fin de Grado (TFG) en un fenómeno audiovisual.

Su documental 'Volver sin volver' no solo fue galardonado por la Cátedra de Raíz Digital de la institución como el mejor proyecto de IA, sino que dio el salto a la pantalla grande tras ser seleccionado para una proyección especial y posterior coloquio en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Orense (OUFF).

Pero detrás de la innovación técnica hay un latido profundamente emocional. El origen de la obra hunde sus raíces en la vivencia personal de Lucía con el alzhéimer que padecía su abuelo, quien falleció en mitad del proceso de elaboración del documental.

Lejos de abandonar el proyecto, la joven cineasta convirtió el dolor en motor creativo para rendirle un tributo imperecedero.

Entrevistando a los mayores de la Universidad de la Experiencia sobre los juguetes de su infancia y cruzando herramientas generativas de imagen, vídeo y música (como ChatGPT, Midjourney o ElevenLabs), Galindo materializó recuerdos congelados durante más de medio siglo sin mostrar nunca el rostro de los niños para que cualquiera pudiera reconocerse en ellos.

Un viaje donde la tecnología se pone al servicio del corazón para demostrar que la memoria, aun ante el olvido, nunca se pierde del todo.

"La IA es una herramienta de trabajo buenísima; no hay que confundir a quien la usa para cualquier cosa con quien hace algo maravilloso"

Pregunta.- Lucía, salmantina de 23 años, graduada en la UPSA y tu documental, 'Volver sin volver', proyectado y debatido nada menos que en el Festival Internacional de Cine de Orense. ¿Cómo se digiere un despegue así partiendo de un TFG?

Respuesta.- Fue un TFG que hice para el Grado de Comunicación Audiovisual. Me lo premiaron desde la Cátedra de Raíz Digital de la Universidad como el mejor TFG de Inteligencia Artificial.

A partir de ahí el proyecto empezó a darse a conocer y me llamaron desde el Festival de Cine de Orense para proponerme proyectarlo y hacer un coloquio posterior. Y yo, encantada, claro.

P.- Detrás de este despliegue técnico hay una historia muy íntima vinculada a la memoria y a tu abuelo. ¿Cómo influyó esa vivencia en la concepción del cortometraje?

R.- No se cuenta su historia de manera directa como tal en el documental, pero sí que nació a partir de mi experiencia personal con mi abuelo y con la enfermedad del alzhéimer.

Quería hacer algo que pudiera transmitir que la IA no es mala y que, si se utiliza bien, puede tener consecuencias muy buenas. Mi abuelo falleció en mitad del proceso de elaboración.

Lucía Galindo Casal, autora del proyecto 'Volver sin volver'. Cedida.

Yo empecé a hacerlo con él en vida, pero al morir fue un impulso de decir: "Tengo que sacarlo como sea y tiene que quedar lo mejor posible porque es un homenaje".

Fue una manera de convertir un proyecto académico en algo puramente personal.

P.- Coincidiendo con la actualidad estos días, líderes internacionales como Antonio Guterres (Secretario General de la ONU) han advertido desde la propia Universidad de Salamanca sobre los riesgos de la IA. Tú que has llevado las riendas de la tecnología para esta obra, ¿hay que tenerle miedo?

R.- Yo creo que no; de hecho no le tengo ningún miedo. Mientras se sepa regular y utilizar bien... Hay que saber diferenciar.

A mí me parece una herramienta de trabajo buenísima y no hay que confundir a la gente que la utiliza para cualquier cosa con la gente que sí sabe utilizarla para crear cosas maravillosas que no podríamos hacer sin ella.

"Entrevisté a los mayores sin contarles el proyecto para captar detalles, olores y colores de sus juguetes"

P.- Para reconstruir esos recuerdos con tanta fidelidad no bastaba con meter una orden genérica en el ordenador. ¿Cómo fue la arquitectura técnica y el trabajo de campo con los mayores?

R.- Utilicé varias herramientas combinadas: ChatGPT, Midjourney, herramientas de vídeo y ElevenLabs para generar la música de la cabecera y el diseño sonoro. Entrevisté a los mayores de la Universidad de la Experiencia sin contarles de qué iba el proyecto.

Simplemente les pedí que me contaran todo aquello que recordaran del juego o juguete de su infancia. Les fui guiando porque al principio no sabían bien qué detallar, pero al hablar iban saliendo colores, sensaciones o historias que me venían genial para los prompts.

P.- ¿Por qué elegiste precisamente el concepto del juguete y la infancia como hilo conductor?

R.- Me planteé varias cosas, como preguntarles por la mascota que tuvieron o por un recuerdo abstracto. Pero un juguete o un juego es algo que todos hemos tenido, pertenezcamos a la generación que pertenezcamos. Me parecía que cualquiera podía sentirse identificado.

Además, en las imágenes generadas por IA nunca aparece la cara del niño; salen de espaldas o en encuadres donde no se les ve el rostro para que cualquier espectador pueda proyectarse ahí.

P.- Tu generación no conoció esos juguetes de los años 40 o 50. ¿Cómo fue el momento en el que les mostraste a esas personas mayores las imágenes de su propia infancia generadas por pantalla?

R.- Tenía muchísimos nervios porque no sabía si se iban a adaptar a su verdadero recuerdo. Me documenté mucho por internet y pregunté a mis padres, aunque ellos tampoco habían conocido algunos de esos objetos.

Cuando se las enseñé, la verdad es que casi me emociono yo. Verlos tan emocionados, reviviendo de esa forma un recuerdo tan lejano... Ahí sentí que el trabajo de todo el curso y el homenaje a mi abuelo habían dado sus frutos.

"Dentro de lo malo del alzhéimer, te quedas con lo bonito: mi abuela entraba en la residencia y, aunque mi abuelo ya no se acordaba de nada, la miraba con unos ojos increíbles y le daba un beso." — Lucía Galindo

P.- El alzhéimer genera un pavor enorme en las familias cuando llega el diagnóstico. Desde tu experiencia familiar y tras realizar este documental, ¿con qué mensaje te quedas?

R.- A mí me parece la peor enfermedad, sobre todo no tanto para el enfermo, sino para la familia y los que le rodean. Pero hay que quedarse con las cosas bonitas.

Yo siempre me acuerdo de que mi abuela entraba en la residencia y, a pesar de que mi abuelo no se acordaba de nada ni de nadie, la veía y la miraba con unos ojos increíbles y le daba un beso. Dentro de lo malo, siempre te tienes que quedar con lo bueno.

P.- Ahora estás cursando un máster de Producción Ejecutiva en Madrid. ¿Seguirás explorando la vía de la IA y la memoria o buscas nuevos horizontes?

R.- Me gusta mucho la IA y sigo experimentando por mi cuenta, pero ahora me quiero especializar más en lo que estoy estudiando, en producción ejecutiva, y probar cosas nuevas en la industria audiovisual.