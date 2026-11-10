Carbayo estalla contra el "negocio" del Gobierno con la vivienda en Salamanca: "Hay que tener poca vergüenza"

El presidente del PP de Salamanca y alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, ha cargado con dureza a las puertas de la sede de la calle Echegaray contra el Ejecutivo central, acusando a Pedro Sánchez de agravar el acceso al mercado inmobiliario y de actuar con "falta de vergüenza" al negarse a ceder suelo público estatal para promociones sociales en la ciudad.

Carbayo ha revelado que el Gobierno ha bloqueado la cesión del gran solar ubicado en la calle Víctimas del Terrorismo, un espacio reclamado por el Consistorio para construir viviendas colaborativas a precios asequibles destinadas a personas mayores y jóvenes.

"Si la vivienda es el problema número uno de los ciudadanos, hay que tener poca vergüenza para pretender vender el suelo estatal en Salamanca a precio de vivienda libre para hacer negocio en lugar de destinarlo a los que menos tienen", ha denunciado el líder popular.

"Más grúas y ladrillos"

En un tono marcadamente incisivo, el presidente provincial ha contrapuesto el "fracaso de la Ley de Vivienda estatal" con el modelo de gestión desplegado por los gobiernos del Partido Popular en la capital y la provincia.

"Frente a quienes han desincentivado el alquiler, facilitado la ocupación ilegal y dejado escapar más de 60.000 millones de euros de fondos europeos, Alberto Núñez Feijóo se compromete a poner un millón de nuevas viviendas sobre la mesa acelerando licencias con silencio administrativo en 90 días", ha aseverado.

Asimismo, Carbayo ha sacado pecho de los datos del Patronato de Vivienda de Salamanca, remarcando la construcción de más de 2.500 inmuebles y la consolidación de un parque municipal de 326 viviendas de alquiler protegido con rentas asequibles entre los 300 y los 350 euros mensuales.

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo y el secretario provincial, David Mingo acompañado de los integrantes de las listas al Congreso y al Senado por Salamanca para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. EE.

A las que se sumarán las actuaciones de rehabilitación en más de 5.300 pisos de la capital y proyectos en municipios como Santa Marta, Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Guijuelo, Doñinos o Castellanos de Moriscos.

Dardo a la "huelga política"

Ante las preguntas de los medios sobre el suelo municipal disponible, el alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha entablado conversaciones directas con el sector promotor salmantino para activar de inmediato todo el suelo público fuera de la reserva municipal:

"Vamos a poner a disposición de los constructores todas las parcelas que les resulten interesantes; la solución pasa por una colaboración público-privada real y por dar facilidades a la iniciativa privada".

Por último, Carbayo se ha referido al impacto de la huelga sobre vivienda convocada en la ciudad, tildándola de "huelga política" que afectará al día a día de los salmantinos pero ante la que el Ayuntamiento ha garantizado los servicios mínimos.

"La elección no puede estar más clara, como decíamos en el colegio, está chupada: o llaves en mano para construir un futuro con los gobiernos del PP, o engaños y cero viviendas como ya nos tiene acostumbrados Pedro Sánchez", ha sentenciado.