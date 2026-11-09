De la biomedicina a la inteligencia artificial: 46 investigadores de la USAL entre los más influyentes del planeta

La Universidad de Salamanca reafirma su liderazgo en la élite investigadora internacional.

Un total de 46 investigadores vinculados al Estudio salmantino y a sus centros de investigación asociados han conseguido situarse entre los científicos más citados e influyentes del planeta en la última actualización del 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists'.

Un informe elaborado por la Universidad de Stanford en colaboración con la editorial Elsevier a partir de la base bibliográfica Scopus.

La clasificación, publicada este mes de octubre de 2026 y centrada en el impacto de las publicaciones durante 2025, sitúa a la USAL a la cabeza indiscutible de las universidades públicas de Castilla y León.

Además del tirón en la categoría anual, el informe incluye a 43 científicos salmantinos en la modalidad que evalúa la trascendencia y el volumen de citas acumulados a lo largo de toda su carrera investigadora.

Liderazgo biomédico

Los datos avalan la hegemonía salmantina en el mapa regional de la I+D+i. Los 46 investigadores del mapa anual de la USAL superan holgadamente a la Universidad de Valladolid (35), la Universidad de León (16) y la Universidad de Burgos (11).

La distancia se mantiene en el cómputo de toda la trayectoria académica, donde la institución charra ostenta 43 nombres frente a los 33 de Valladolid, 11 de León y 8 de Burgos.

El sello de excelencia de la USAL se reparte en ocho grandes áreas de conocimiento, con una aplastante preponderancia de las ciencias de la salud y la investigación biomédica, con 12 científicos en el ranking anual y 10 en trayectoria; seguidas por la psicología y las ciencias cognitivas (9 y 8, respectivamente) y las ciencias de la vida (8 en ambas modalidades).

La representación se extiende a campos estratégicos como la inteligencia artificial, la informática, la química, la física, la economía y las ingenierías, alimentada por el trabajo conjunto de la universidad con el Hospital Clínico Universitario, el IBSAL y los centros mixtos CSIC-USAL (IBMCC e IBFG).

USAL: "Referente de dinamismo"

El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha celebrado estos resultados remarcando que "ponen de manifiesto que la Universidad de Salamanca es una institución con una consolidada actividad investigadora, que nos permite ser una referencia en la región y en el Oeste de España mediante la atracción de proyectos e investigadores de excelencia".

En este sentido, el vicerrector ha subrayado que el músculo científico es "una fortaleza de la Universidad de Salamanca que nos permite mejorar la percepción que la sociedad tiene de la institución, atrayendo estudiantes, transfiriendo conocimiento y contribuyendo a la dinamización social y económica de su entorno geográfico".